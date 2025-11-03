Campaña de DNI electrónico gratis este 3 y 4 de noviembre: Conoce AQUÍ dónde obtenerlo y los requisitos

03/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) viene implementando campañas gratuitas en coordinación con distintas instituciones y municipios para que la ciudadanía pueda obtener su DNI electrónico (DNIe). Conoce los requisitos y el lugar donde podrás realizar el trámite este 3 y 4 de noviembre.

Campaña gratuita de DNIe

El DNI azul y el amarillo ya quedaron atrás para dar paso al DNIe, tal como lo anunció el Reniec hace solo unos meses y asegurando que realizan una campaña de masificación de dicho documento electrónico, aprobada mediante resolución jefatural 144-2025 publicada en las normas legales de El Peruano, tanto para mayores y menores de edad a nivel nacional.

En ese marco y con el objetivo de cerrar brechas de identificación, especialmente en poblaciones vulnerables o de difícil acceso, se vienen implementando jornadas de campaña gratuita para que muchos más peruanos puedan obtener el DNIe de forma sencilla y sin tantas complicaciones, especialmente, al estar cerca de las próximas Elecciones Generales 2026.

Es así como municipalidades y el Reniec se unen para realizar una nueva jornada de atención este lunes 3 y martes 4 de noviembre. A continuación te damos a conocer dónde se llevará a cabo dicho evento ¡y no solo en la capital!

¿Dónde se realizará el trámite?: Requisitos y beneficiarios

La campaña, que se venía implementando en Lima, también se llevará a cabo en el interior del país, precisamente en Madre de Dios. Pues bien, según lo revelado en su página de Facebook, la Municipalidad Distrital de Laberinto, en Puerto Maldonado, reportó que el trámite gratuito del DNIe se iniciará este lunes 3 de noviembre desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Durante ese horario, los ciudadanos podrán acercarse para gestionar su documento de identidad, teniendo en cuenta estos trámites disponibles:

Renovación de DNI (para todas las edades).

de DNI (para todas las edades). Actualización de estado de civil de soltero a casado.

de soltero a casado. Inscripción por primera vez (para todas las edades).

(para todas las edades). Rectificación de domicilio para menores de edad.

para menores de edad. Entrega de DNI a personas que realizaron trámites en campañas anteriores.

Recuerda que este proceso también se realizará al día siguiente, 4 de noviembre, en el auditorio del municipio. No dudes en acudir temprano y lograr alcanzar un cupo para obtener tu DNIe gratis.

Trámite de DNI electrónico en Tacna

Otro municipio que se suma para que los peruanos puedan acreditar su identidad de forma presencial y virtual, firmar digitalmente documentos y acceder a servicios del Estado de manera rápida y segura, a través del DNI electrónico, es la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, en la provincia de Tacna.

Pues bien, según reveló en sus redes sociales, la campaña gratuita para la obtención de ese documento estará dirigida a jóvenes de 17 años, recién nacidos, menores de 0 a 16 años y adultos mayores y se realizará en el auditorio Ángel Alejo Tunco desde las 8:00 a.m. hasta el mediodía. Se recomienda llegar temprano, ya que solo habrá 60 cupos este 3 y 4 de noviembre.

Campaña gratuita de DNIe en Madre de Dios y Tacna.

En resumen, se dio a conocer que el Reniec junto a dos municipalidades lanzan una campaña especial para entregar DNI electrónico gratis este 3 y 4 de noviembre con el propósito facilitar el acceso a la identificación oficial.