Pedro Suárez Vértiz: Municipalidad de Barranco realiza mural en honor al ícono del rock peruano

30/12/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad de Barranco ha realizado un mural en honor al ícono del rock peruano, Pedro Suárez Vértiz, en el marco de la conmemoración de un año de su sensible fallecimiento.

La gran obra de arte ha sido acompañada por un fragmento de su canción 'Me siento mejor' y la fecha de nacimiento del artista peruano. Cabe resaltar que sobre la pared azul en la que se ha pintado el mural se ha evitado precisar el año en el que el cantante partió de este mundo terrenal para cambiar la fecha por un infinito.

"De los recuerdos no hago leyenda

La nostalgia ya no me tienta

Yo vivo en el hoy

Ni en el ayer ni en el mañana estoy"

Mural en honor a Pedro Suárez Vértiz

Por su parte, la alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas Gómez, manifestó su alegría por contar con un retrato de Pedro Suárez Vértiz en su distrito. Además, agradeció a la familia del cantante peruano por permitir que se coloque la imagen del rockero.

La burgomaestre también resaltó que el legado del cantante permanecerá en los corazones de todos los peruanos por siempre. En tanto, el artista 'el chato Erick' precisó cómo realizó el mural y señaló que su obra procura el realismo de las facciones del cantante.

"(¿Por qué escogiste esa imagen?) Porque sentía que era la que tenía más emoción, con una mirada más real hacia el mundo. Aprecien el arte y la cultura peruana, él ha sido un gran músico. Hay que ponerle valor a las personas que han hecho algo por nuestro país", expresó.

Patricio Suárez Vértiz agradecido con Municipalidad de Barranco

A la inauguración del mural también asistió el famoso hermano del cantante, Patricio Suárez Vértiz. El exparticipante de El Gran Chef aseguró que toda la familia se encuentra muy contenta por el homenaje que se ha realizado al rockero. Asimismo, mencionó que es un acto "muy merecido".

Un dato no menor fue la revelación de Patricio Suárez Vértiz acerca del gusto de su hermano por el dibujo. Y es que, según comentó, el dibujo también habría sido una de sus pasiones. A detalle, explicó que el artista boceteaba muy seguido antes de dedicarse a la música.

"Mira cómo al final se plasma el arte que él alguna vez se creció en un muro. Pedro era excelente, tenía sus propios superhéroes. Él se los inventaba, los dibujaba y hacía historietas", comentó.

De esta manera, se dio a conocer que la Municipalidad de Barranco realizó un mural en honor a Pedro Suárez-Vértiz a un año de su partida.