Pedro Suárez-Vértiz: Un día como hoy, 28 de diciembre, falleció el ícono del rock peruano

El 28 de diciembre del 2023, los fanáticos de Pedro Suárez-Vértiz fueron sorprendidos con la lamentable noticia de su fallecimiento. Sin embargo, a un año de su partida, muchos siguen recordando al ícono del rock peruano a través de su música y entrevistas, donde solía remarcar su peculiar modo de ver la vida.

Hoy, sábado 28 de diciembre, se cumple un año de la muerte de Pedro Suárez-Vértiz, quien, de hacía hacía ya muchísimo tiempo, venía enfrentando una enfermedad degenerativa conocida como atrofia muscular, la misma que lo alejó de los escenarios tras afectar sus habilidades motoras.

Aquel día, se conoció que el ídolo del rock peruano falleció al interior de su vivienda y en compañía de su último hijo, Tomás, quien en la actualidad se dedica a honrar la memoria de su padre, entonando sus temas más icónicos en distintos conciertos alrededor de todo el país.

A un año de la muerte del icónico cantante de rock peruano, sus familiares anunciaron la realización de una misa con la que pretenden hacerle un homenaje.

Cynthia Martínez, su esposa y madre de sus tres hijos, compartió un comunicado, informando que el evento se llevará a cabo este sábado, 28 de diciembre, a las 7:00 p.m., en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, ubicada en el distrito de Miraflores.

Fiel a su estilo, Cynthia Martínez, esposa de Pedro Suárez-Vértiz, utilizó sus redes sociales para compartir un extenso mensaje en el que describe cómo ha sido este año para ella sin la presencia del cantante.

Entre algunos detalles, remarcó que es inevitable no sentirse triste al recordarlo, expresando, como muchas otras veces, el gran amor y admiración que le tuvo y hasta ahora le tiene.

"Este año ha sido raro, una mezcla inmensa de emociones, de tratar, de no rendirme y, sobre todo, tratar de no cuestionarme (...) No quiero estar triste hoy, pero creo que es inevitable. Hoy solo quiero que sepas una vez más, que mi mundo eras tú, que mi felicidad y mi amor eterno eras tú (...) Te amo para siempre, Esposo mío", se lee en su post de Instagram.