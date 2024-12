Agua Marina exige al gobierno mayor seguridad para artistas: "Necesitamos mejores medidas"

Al igual que miles de peruanos, diversos artistas han sido víctimas de los extorsionadores que mantienen bajo el miedo a gran parte del país. Por ejemplo, Chechito, Armonía 10 y en los últimos días, Toño Centella, recibieron mensajes de amenaza el cual les exigían el pago de cupos para dejarlos trabajar con tranquilidad y no atentar contra su integridad.

Por ello, Agua Marina, una de las orquestas más representativas de la cumbia peruana, se pronunció respecto a este tema e hicieron una exigencia a al actual gobierno de Dina Boluarte. La mítica banda también hizo un llamado a las autoridades para asegurar que las personalidades del ambiente musical puedan realizar sus actividades sin temer por su vida.

A pesar que año tras año aparecen nuevos ritmos, tendencias, géneros y artistas con diferentes opciones musicales, el líder de Agua Marina aseguró que en el Perú la cumbia jamás pasará de nuevo por lo que aprovechó en felicitar a los integrantes de su agrupación por mantenerse vigentes durante décadas.

Agua Marina se mantiene vigente a pesar de los años.

Como se indicó líneas más arriba, Toño Centella fue uno de los últimos artistas en ser víctima de los extorsionadores luego que el bus donde se traslada, junto con su orquesta, fuera atacada a balazos tras recibir amenazas. Luego de algunos días, el chichero realizó una transmisión en sus redes sociales donde reveló estar bastante consternado por lo sucedido y hasta indicó que analiza dejar la música.

"No sé hasta cuándo seguiré trabajando, pero no pienso volver a mi casa. No aguanto más. No puedo con todo esto, no se lo deseo a nadie, no he hecho nada a nadie. ¿Es delito que uno progrese? Como si hubiera matado a alguien, no sé por qué ensañamiento conmigo. Estoy pensando dejar la música y mandar todo al ruedo e irme", indicó.