Magaly Medina a favor de liberación de Alberto Fujimori: "Una Corte IDH no tiene por qué imponer sus reglas"

Luego de la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de liberar a Alberto Fujimori, la periodista Magaly Medina no dudó en utilizar su programa de espectáculos para dar su opinión al respecto.

En la última edición del programa 'Magaly Tv La Firme', la conductora se mostró en contra de las declaraciones de Juliana Oxenford sobre el contexto político de la excarcelación del expresidente del Perú. Cabe mencionar que la rubia anunció el 15 de diciembre será su último día al aire.

Luego de opinar en contra de la hija de Marcelo Oxenford, la popular 'Urraca' se tomó unos segundos para su postura ante la coyuntura nacional. Magaly restó importancia a las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el indulto al líder de Fuerza Popular.

"Este país no debería dividirse en antifujimoristas y fujimoristas porque así no es, no todo es blanco no todo es negro. Ahora le interesa tres pepinos junto con todos los rojos del país hablando de la Corte Interamericana cuando la Corte Interamericana es una institución que no tiene por qué imponer sus reglas a ningún estado soberano jamás", dijo inicialmente.