Policía atropella a menor: "Al Ministerio del Interior le pedí ayuda y ni se pronunció", según madre de víctima

En entrevista con Exitosa, la madre de Liam Zárate, Ermelinda Gerí, hizo un llamado a las autoridades para que la apoyen luego que un policía atropelló a su hijo de tan solo 9 años. Según indicó, el Ministerio del Interior (Mininter) hizo caso omiso a su llamado de ayuda.

Durante diálogo con Tito Alvites para La Hora del Volante, Gerí indicó que ya pasaron nueve meses desde el accidente y ella continúa lamentado la situación de su niño. "La justicia no ve las consecuencias del policía", añadió.

"Al Ministerio del Interior también le pedí que me ayudara y tampoco no, no se pronunció ni nada", dijo a nuestro medio la madre de Liam Zárate.