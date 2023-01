Puente Piedra: Manifestantes se desplazan por Panamericana Norte para sumarse a protestas contra el Gobierno

26/01/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde Puente Piedra se reportó que un grupo bastante grande de manifestantes de diferentes regiones; como Puno, Cusco y Ayacucho; se están movilizando en la Panamericana Norte con dirección al Centro de Lima para sumarse a las protestas en contra del Gobierno de la presidenta de la República, Dina Boluarte.

Según detallaron algunos de los ciudadanos que se movilizan, iniciaron su recorrido desde el distrito de Ancón. Hasta el momento, ya pasaron el cruce con la avenida Trapiche y el peaje de Puente Piedra, donde no se registraron enfrentamientos.

Durante su camino, los manifestantes llevan consigo pancartas en las que se visualiza la región de donde provienen. También, algunos cargan ataúdes en alusión a los ciudadanos que fallecieron tras los violentos enfrentamientos con la Fuerza Pública. Así como también, otros optan por entonar canticos en los que transmiten sus demandas.

Es importante señalar que en la Panamericana Norte se encuentra paralizado el tránsito debido a la movilización de dicha población. Asimismo, se conoce que en cada puente peatonal un grupo de ciudadanos les hace entrega de víveres para que estos puedan continuar con su recorrido hasta el centro de la capital.

Camioneros del norte no apoyan protestas

Cabe señalar que, en entrevista con Exitosa, el vicepresidente de la Unión Regional de Transportistas de Carga de la Macrorregión Norte, Mario Soto Ascarza, confirmó este jueves que no respaldarán las protestas contra el Gobierno que fueron anunciadas por los gremios del sector en el sur.

Durante el diálogo con Manuel Rosas para el programa 'Exitosa Perú', el dirigente señaló que la decisión adoptada se basa en que, por democracia y libertad de expresión, pueden decidir que iniciativas apoyarán y cuales no.

"No se trata de respaldar al Gobierno, lo que se trata es de la democracia, de la libertad de expresión de cada uno de nosotros. Creo que, si pensamos en el Perú, lo que esperamos todos los peruanos es que se solucione este problema lo más pronto porque, no solamente le hace daño al sur, nos hace daño a todos los peruanos", declaró en nuestro medio.

En esa línea, resaltó que las violentas movilizaciones y los bloqueos de carreteras no ayudan a solucionar los problemas del país, sino que "más bien estamos echándole más leña al fuego".

"Todos queremos que se solucione este problema y de la mejor manera, pacíficamente, ya no queremos más muertes [...] Estamos viendo no solamente que la economía ha retrocedido, no solamente eso, sino que no podemos vivir distanciados unos de otros, no podemos vivir separados, somos uno, el país es uno solo", agregó.