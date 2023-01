Sigrid Bazán: "La protesta legítima y pacífica no genera cambio, no se escucha a las personas"

26/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, la congresista de la bancada Cambio Democrático - Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, afirmó este jueves que la protesta legítima y pacífica actualmente no genera cambios en el país porque "no se escucha" a las personas que participan de estas.

"El hecho de no escucharnos entre peruanos no es un tema que se solucione solamente con un periodista o dos, o espacios de este tipo. Hemos pasado a que el reclamo, o la protesta legítima y pacífica, no genera cambio; entonces, no se escucha a las personas que protestan pacíficamente", declaró en nuestro medio.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar para el programa 'Hablemos Claro', la legisladora señaló que los manifestantes de diferentes regiones deben desplazarse hasta la ciudad de Lima para transmitir las demandas que tiene su población. Además, resaltó que ahora fallece la gente que se manifiesta.

"Luego hemos pasado a que la protesta tiene que incomodar; es decir, trasladarse de una región donde se hace a otra región, que es la capital. Y luego, hemos pasado de que la gente que protesta ahora tiene que morir", precisó.

Elecciones para octubre 2023

Por otro lado, la parlamentaria se refirió a la moción que presentó su bancada para adelantar las elecciones generales a octubre de este año y consideró que el Pleno del Congreso de hoy tuvo que estar dedicado a dicha iniciativa.

"Lo único que pedimos es que las elecciones, que creo que es lo que le importa a la gente, se hagan ahora, en octubre. De tal manera que, ya en diciembre salimos y empieza la nueva autoridad a partir de fin de año, inicios del próximo año", manifestó.

En esa línea, criticó que no se estén priorizando en el Parlamento los debates sobre aquellos temas que resultan urgentes para enfrentar la crisis política y social que atraviesa el Perú.

"Si no se agenda y no se agiliza su aprobación, es ya un poco responsabilidad de la Mesa Directiva", advirtió Bazán Narro en Exitosa.

Para la congresista de Cambio Democrático - Juntos por el Perú, el momento para las actuales autoridades "se agotó" y es necesario que se vayan todos los miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo.

Frente a ello, resaltó que algunos miembros del Congreso aún tienen tiempo de poder hacer "las cosas bien", votando a favor de adelantar las elecciones para este 2023.

Mira la entrevista completa