"Que le den cadena perpetua": Madre de Katherine Gómez tras captura del feminicida Sergio Tarache en Colombia

En declaraciones exclusivas para Exitosa, la madre de Katherine Gómez, Cinthya Machare, expresó sus deseos de que el feminicida de su hija, Sergio Tarache, sea sentenciado a cadena perpetua luego de que finalmente fue capturado por las autoridades en Colombia.

La mujer manifestó que, ahora que el mencionado criminal ha sido detenido, inicia su lucha para lograr que la justicia le dicte una condena máxima y así no pueda salir nunca de la cárcel.

En esa línea, la madre de la víctima contó que aún no encuentra un poco de calma en medio de todo este difícil momento, pues está a la espera de que el proceso avance para que se dicte la sentencia correspondiente contra el agresor de su hija, quien le ha generado un enorme daño a toda su familia.

"Pensé que iba a poder descansar tranquila, pero no pude dormir la verdad, porque yo quiero que le den la cadena máxima. No quiero que salga porque es algo que no se lo deseo a nadie, es un dolor inmenso, indescriptible [...] no quiero que vuelva a causar más daño, porque solamente no es el daño y el sufrimiento que le ha causado a mi hija, es el daño que le ha causado a toda mi familia", indicó.