Rafael López Aliaga anuncia horario especial para estibadores de Mesa Redonda y Mercado Central

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció que su gestión se encuentra gestionando una ordenanza municipal que plantea fijar un horario especial para el trabajo de estibadores de Mesa Redonda y Mercado Central.

En entrevista con Canal N, el burgomaestre señaló que la Municipalidad Metropolitana de Lima no impedirá el trabajo de las personas encargadas de cargar y movilizar las mercancías; sin embargo, limitarán sus actividades a una jornada de 12 horas, decidida por su comuna.

"Yo no puedo estar en Roma con un señor que tiene una carretilla de acero y que tiene una tonelada o media tonelada atrás, para eso hay horarios. Entonces, estamos sacando una ordenanza que (indica que) el estibador tiene que trabajar de 9 de la noche a 9 de la mañana, nada más", expresó.

En medio de su intervención, López Aliaga realizó una particular comparativa entre Lima y Roma, alegando que en la ciudad europea no se vería un escenario como el que se ve en las calles de la zona comercial del Cercado de Lima.

"Los estibadores, lo que he venido discutiendo con toda la Gerencia Municipal involucrada, es que no podemos estar en esta foto. Yo no puedo estar en Roma con un señor que tiene una carretilla de acero [...] para eso hay horarios", mencionó.