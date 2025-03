Rectora de San Marcos tras plantear pensión para ingresantes: "También se debería cobrar por repitencia"

La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jerí Ramón, quien recientemente sugirió que los egresados de colegios privados deberían pagar una pensión, añadió que también debería aplicarse un cobro a los estudiantes que lleven el curso de nivelación.

En diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, la máxima autoridad de la Decana de América enfatizó que el esfuerzo de los padres debería ser clave para que los estudiantes no repitan cursos. Además, resaltó que el Estado hace un gran esfuerzo para garantizar la gratuidad de la educación pública, incluyendo los cursos de nivelación.

En ese contexto, planteó que los alumnos que desaprueben uno o dos cursos y necesiten nivelación en verano deberían asumir un pago por estos estudios. Según su argumento, este cobro beneficiaría a la comunidad universitaria.

Asimismo, explicó que, aunque la normativa universitaria establece la gratuidad de los ciclos regulares, el curso de nivelación, que suele dictarse en verano, también se exige sin costo, situación con la que mostró su desacuerdo.

"Los alumnos piden gratuidad para el curso de nivelación, cuando la norma establece que tienen derecho a dos ciclos regulares. Pero el curso de nivelación debería ser asumido por los propios estudiantes. Y esto no solo ocurre en San Marcos, sino en todas las universidades", agregó.

Jerí Ramón también insistió en su postura de que los estudiantes provenientes de colegios privados deberían pagar una pensión en San Marcos. No obstante, aclaró que esto fue solo un comentario, ya que para implementarlo sería necesario modificar la Ley Universitaria.

"¿Por qué los alumnos de colegios privados tienen mayor oportunidad de ingresar? Porque sus padres pueden pagar un profesor particular o un tutor, lo que no ocurre con un estudiante de escasos recursos. Si es así, y están ingresando más alumnos de colegios privados, ¿por qué no pensar en cobrarles una pensión?", cuestionó.