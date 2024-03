Semana Santa: MML no autoriza por segundo año a 'Cristo Cholo' subir al Cerro San Cristóbal para su Vía Crucis

El gerente de riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima, Mario Casaretto, afirmó en Exitosa que no han autorizado por segundo año consecutivo a Mario Valencia, quien personifica al 'Cristo Cholo' por Semana Santa, a subir al Cerro San Cristóbal para su Vía Crucis. Según precisó la autoridad, las barandas en mal estado y el tumulto podrían generar un accidente.

Casaretto reveló que el municipio vienen implementando el "Plan Operativo Semana Santa 2024" en coordinación con el Arzobispado de Lima y recorrer cada una de las iglesias del Cercado de Lima para verificar que cuenten con las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los feligreses, declarando así que 10 de ellas "no son aptas" para abrir sus puertas.

"En este caso por Semana se comunica que de las 36 iglesias que tiene Cercado desde Santa Beatriz hasta la frontera con el distrito del Rímac, 10 no van a funcionar para el recorrido de las siete iglesias por razones diferentes como reacondicionamiento, obras y algunas no cumplen con las condiciones de seguridad que establece la norma de Gestión de Riesgos y Desastres 002-2018-PCM Vivienda", señaló.

Entre las iglesias que se encuentran inhabilitadas para este feriado largo se encuentran: Basílica de la Veracruz, Nuestra Señora del Milagro, San Agustín, Santa Rosa, Inmaculada Concepción, Jesús Reparador, Santo Cristo, Santísima Trinidad, Nuestra Señora de La Buena Muerte y Santiago Apóstol.

La autoridad indicó que no hay una autorización para la escenificación del tradicional Vía Crucis en el Cerro San Cristóbal, por segundo año consecutivo, realizada por Mario Valencia 'Cristo Cholo' debido a que no se cuenta con un escenario seguro, ya que hay barandas en mal estado y constituyen un tema de riesgo.

"Hasta el momento la Municipalidad de Lima ha mostrado el tema de riesgo que existe en el lugar, no está autorizando el acostumbrado Vía Crucis por las condiciones que presenta la subida del San Cristóbal. Esperamos que las coordinaciones que realizamos con la municipalidad del Rímac concuerden para que podamos tomar las medidas correctas y evitar cualquier situación de desgracia.

Como se recuerda, el 'Cristo Cholo' expresó su indignación y molestia por no poder realizar su puesta en escena por Semana Santa y los impuestos a pagar por la ordenanza municipal. Según Mario Valencia se les está cobrando la suma de 81 soles por cuadra recorrida, lo que, teniendo en cuenta la extensión de su trayecto de 20 kilómetros, resultaría en un gasto excesivo.

Es así que Valencia optó por iniciar la escenificación de la Vía Crucis en el cerro San Cristóbal y llevar a cabo el bautizo en el río Rímac.

"Es un impuesto (...) Entonces son como 20 kilómetros qué tengo que recorrer, no me alcanza, le quieren cobrar S/3000 al Cristo Cholo, que está pobre y no tiene para ningún pan. Estoy como Tom Crousie, Misión Imposible", mencionó Valencia a un medio local.