Sendero Luminoso: Faltan pruebas que confirmen muerte de terrorista Martha Huatay, afirma experto

En entrevista con Exitosa, el experto Pedro Yaranga consideró que aún faltan pruebas más contundentes que certifiquen la presunta muerte en Argentina de la terrorista de Sendero Luminoso, Martha Huatay.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar para el programa 'Hablemos Claro', el especialista en temas de narcotráfico y terrorismo también recordó que dicha organización usa el engaño como estrategia para desviar la atención de las autoridades.

En esa línea, señaló que la Policía Nacional del Perú (PNP) estaría esperando que sus pares argentinos corroboren debidamente el deceso de la referida connacional.

"Aparte del certificado, que prácticamente es un documento de parte, me parece que las autoridades todavía no han tenido acceso al familiar de Martha Huatay, quien aparentemente tendría las cenizas, pero igualmente no se corroborado todavía [...] me parece que eso es lo que la Policía peruana está esperando para certificar fehacientemente la muerte", precisó.