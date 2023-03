El lado oscuro de Chespirito: Roberto Gómez Bolaños y sus vínculos con Pablo Escobar y el narcotráfico

19/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una de las producciones más recordadas y queridas de América Latina es sin duda "El chavo del 8". Hasta el día de hoy las cadenas de televisión siguen repitiendo los episodios de la serie. Carlos Villagrán, intérprete de "Quico", aseguró que Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como 'Chespirito' tenía un vínculo con el narcotraficante colombiano Pablo Emilio Escobar Gaviria.

La confesión de Carlos Villagrán

Según Carlos Villagrán, el actor que interpretó a "Quico", Roberto Gómez Bolaños tenía un vínculo con grupos narco muy poderosos en Colombia. Según las versiones del actor mexicano, 'Chespirito' accedió a actuar en varias fiestas organizadas por narcotraficantes.

"Yo no fui y tengo ese orgullo de decir 'no fui', pero fue Roberto", dijo Villagrán durante una entrevista. Además, el artista dijo que no sabía qué otros miembros de su elenco habían aceptado trabajar en esos eventos. "Me llegaron a ofrecer hasta un millón de dólares y eso me dio escalofríos", dijo.

Por el miedo que le provocó rechazar la oferta millonaria, dijo, el actor se excusó con otras supuestas responsabilidades profesionales.

"Les dije que tenía un contrato firmado con el circo de los hermanos Fuentes Gazca y lo aceptaron, cerraron sus carteras y se fueron. Durante un tiempo fui al circo de diferentes maneras, nunca me hicieron nada, pero si hubieran querido, seguro que lo hacen", contó.

¿Qué es el "El chavo del 8"?

El mundialmente famoso programa de televisión mexicano "El chavo del 8" emitió su primer episodio el 20 de junio, hace 47 años. El programa fue creado y protagonizado por el recordado actor Roberto Gómez Bolaños, también conocido como 'Chespirito', quien falleció en noviembre de 2014.

El programa de comedia trata sobre la vida de un grupo de personas que viven en un vecindario humilde, donde su protagonista, El Chavo, se mete en travesuras con sus amigos: Kiko, La Chilindrina, La Popis y Ñoño, a quienes luego se unen personajes adultos como Don Ramón, Doña Florinda, Don Jirafales, Don Barriga, y Doña Clotilde.

El elenco principal contó con los actores mexicanos Roberto Gómez Bolaños, Ramón Valdés, Carlos Villagrán, María Antonieta de las Nieves, Florinda Meza, Rubén Aguirre, Angelines Fernández y Édgar Vivar. La producción y dirección del espectáculo recayó en Enrique Segoviano y Carmen Ochoa.

"El chavo del 8" fue un gran exito en América Latina. En 1973, el programa comenzó a transmitirse en otros países con una calificación muy alta. En 1975, fue visto por 350 millones de personas cada semana.