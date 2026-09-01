Universidad de Ciencias Aplicadas se pronuncia tras incidente de estudiante en campus Monterrico

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) se pronunció tras la difusión de imágenes relacionadas con un incidente ocurrido en uno de sus edificios del campus Monterrico, en Santiago de Surco.

El hecho se habría registrado durante la noche del sábado 29 de agosto y generó preocupación entre integrantes de la comunidad universitaria. La institución confirmó que uno de sus estudiantes estuvo involucrado.

Estudiante recibe atención especializada

La UPC informó que el joven actualmente se encuentra recibiendo atención especializada, aunque evitó brindar mayores detalles sobre su identidad o condición de salud.

La universidad indicó que su principal prioridad es acompañar al estudiante y a su familia durante este momento. También expresó su compromiso de brindarles el respaldo necesario.

Video fue difundido y luego eliminado por infringir las normas de las redes sociales

Asimismo, la institución solicitó a los integrantes de su comunidad actuar con sensibilidad, respeto y empatía frente a la situación. Pidió evitar comentarios que puedan generar un malestar adicional a los familiares.

UPC pide evitar especulaciones

Tras la circulación de imágenes en redes sociales, la universidad hizo un llamado a manejar la información con prudencia mientras se esclarecen las circunstancias del incidente. La UPC no ha confirmado públicamente mayores detalles sobre lo ocurrido.

La casa de estudios tampoco precisó las circunstancias que rodearon el hecho ni proporcionó información adicional sobre el estado del estudiante, más allá de confirmar que recibe atención especializada.

Comunidad de la Universidad de Ciencias Aplicadas (Captura)

El caso ocurrió en el campus de Monterrico y permanece bajo atención de la institución, mientras se mantiene la reserva sobre los detalles personales del estudiante. La UPC reiteró su pedido de respeto hacia él y su familia.

De esta manera, la universidad confirmó el grave incidente registrado el sábado 29 de agosto y señaló que el estudiante continúa recibiendo atención especializada. Mientras tanto, la UPC pidió evitar especulaciones y priorizar la empatía con sus familiares.