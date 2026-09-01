Ministro de Comercio sobre visita del papa León XIV: "Se estima que unas 800 mil personas se movilizarán"

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia destacó que la visita del papa León XIV representa una oportunidad para mostrar al Perú como un país que comparte su fe con el mundo y afirmó que habrán aproximadamente 800 mil personas que se movilizarán en el territorio nacional.

Aproximadamente 800 visitantes se movilizarán ante la llegada del papa León XIV

En diálogo con Exitosa, el ministro de Comercio, señaló que Cusco, Pucallpa, Lima y Chiclayo han sido escogidos como destinos y que se estima que unas 800 mil personas se movilizarán durante la visita del papa León XIV al Perú, cifra que no incluye a la población local.

"El Perú es un país bendecido, el papa ha escogido el himno nacional el día de su inauguración, ha dicho, no quiero el himno que comenzaron a tocar, quiero que toquen el himno del Perú, el papa se siente peruano, entonces va a ser una oportunidad no solo para mostrar a un país que comparte su fe, el Perú comparte su fe con el mundo y le dice bienvenido a tu casa a León XIV", afirmó.

Asimismo, indicó que se viene trabajando especialmente en Chiclayo, donde se requerirá el apoyo de la ciudadanía para habilitar habitaciones en sus viviendas ante la llegada de visitantes.

"Cusco, Pucallpa, Lima, Chiclayo, son los destinos que se han escogido y la planta turística de Cusco es potente, de Lima y Pucallpa es potente, donde estamos trabajando fuerte es Chiclayo porque se va a necesitar de la ciudadanía que prepare unas habitaciones en su casa para la llegada. Se estima que unas 800 mil personas van a movilizarse, eso no cuenta a la población", expresó.

Misa en Las Palmas tendrá 1 millón de asistentes

Como parte de lo expresado, el titular del sector afirmó que se ha reunido con el general encargado de la Base Aérea Las Palmas y se tiene proyectado que el lugar albergue a 1 millón de asistentes.

"Ayer estuvimos en una sesión con el General del Aire, encargado de la Base Aérea Las Palmas. Se estima que más de un millón de personas asistan a la misa en Las Palmas"

Proyección anual de turismo en el Perú

El ministro de Comercio señaló que el desempeño turístico debe medirse en tres dimensiones: el volumen de visitantes, la permanencia en el país y, de manera muy importante, el gasto turístico.

En términos de volumen, indicó que el país se encuentra cerca de los 4 millones de visitantes, aunque todavía no alcanza los 4,5 millones. Sin embargo, destacó que, en materia de gasto turístico, ya se han superado los niveles registrados en 2019.

Finalmente, el ministro de Comercio se refirió a la visita del papa León XIV y dio a conocer las estimaciones del país ante la llegada del sumo pontífice, prevista para noviembre de este año.