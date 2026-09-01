Precio del dólar HOY en Perú: revisa cuál es el tipo de cambio este martes 1 de septiembre

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú? Revisa cuál es el valor actual de la divisa y la cotización del tipo de cambio para la apertura de la jornada de este martes 1 de septiembre en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Dólar hoy en Perú: ¿a cuánto cotiza en la Sunat?

El precio del dólar hoy, martes 1 de septiembre de 2026, se mantiene como uno de los principales indicadores económicos para los peruanos que realizan operaciones en moneda extranjera.

Pues bien, el valor de la divisa estadounidense impacta directamente en los precios de productos importados, el costo de endeudamiento en moneda extranjera y las decisiones de ahorro e inversión. Además, esa divisa se encuentra en un entorno fluctuante por lo que revisar cuál es su comportamiento de forma diaria te permitirá anticiparte a los cambios y tomar decisiones más estratégicas.

Por ello, para evitar riesgos o afectaciones a tu bolsillo, así como identificar si es el mejor momento para realizar alguna operación con dólares, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en la apertura de la jornada de este martes 1 de septiembre, de acuerdo a la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú.

MARTES 1 DE SEPTIEMBRE Precio del dólar HOY en Perú: ¿a cuánto cotiza el tipo de cambio este lunes 31 de agosto? Lee también COMPRA VENTA S/3,357 S/3,367

Los valores reflejados revelan una leve variación al alza en comparación al último lunes 31 de agosto donde la cotización del tipo de cambio para la compra era de S/3,348 y la venta tenía un precio de S/3,356.

Recuerda que el tipo de cambio del dólar en Perú se ve influenciado por factores locales e internacionales como la política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU., la demanda de divisas en el mercado peruano y el contexto político nacional, por lo que el precio puede variar al finalizar el día.

Tipo de cambio del dólar paralelo hoy, 1 de septiembre

Entre otros datos, según el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio del dólar Ocoña, también conocido como el 'dólar de la calle'; que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio en Perú en la mañana de este martes 1 de septiembre es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,350 | Venta S/ 3,375.

Cotización del dólar paralelo hoy en Perú.

Así cerró el dólar ayer, 31 de agosto, en Perú

Para obtener información oficial y actualizada, puedes ingresar a la web del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) o seguir medios económicos confiables como Bloomberg, Reuters y medios nacionales especializados.

De acuerdo a la entidad liderada actualmente por Julio Velarde, el dólar cerró la última sesión del lunes 31 de agosto, así: en S/3,3710, (con una apertura de S/3,3565), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/3,3647, con un máximo de S/3,3750 y un mínimo de S/3,3550.

Por ello, si estás pensando en comprar o vender dólares este martes 1 de septiembre, es recomendable comparar las cotizaciones de diferentes bancos y casas de cambio en Perú antes de realizar la operación, ya que pueden existir diferencias entre el precio de compra y venta.