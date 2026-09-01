MIMP brinda apoyo a hija menor de víctima de presunto feminicida, Giuseppe Leonardi, en Santa Anita

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que viene brindando atención a los familiares de una mujer víctima de un presunto feminicidio ocurrido en Santa Anita, donde también fue asesinado su hijo mayor. La intervención estatal busca atender las necesidades de la familia afectada y acompañar el proceso de investigación iniciado tras el crimen.

A través del Programa Nacional Warmi Ñan, el MIMP señaló que puso a disposición de la hija menor de la víctima servicios especializados de atención legal, asistencia psicológica y gestión social. La institución también precisó que viene acompañando a otros integrantes de la familia, afectados por el hecho que es investigado por las autoridades.

MIMP activa atención para familiares

Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, el ministerio detalló las acciones desplegadas tras conocer el caso.

"Frente al presunto feminicidio ocurrido en Santa Anita, el MIMP, a través del Programa Nacional Warmi Ñan, brinda atención legal, asistencia psicológica y gestión social a la hija menor y a otros familiares de la víctima, quien fue asesinada por su esposo, responsable también de la muerte de su hijo mayor, caso que viene siendo investigado."

El MIMP agregó que su equipo legal participa en las diligencias relacionadas con los familiares de la víctima. La intervención también comprende acciones coordinadas desde el Servicio de Atención Urgente (SAU), cuyo equipo psicosocial se trasladó hasta la jurisdicción donde ocurrió el crimen para brindar orientación y apoyo a los deudos.

"De manera paralela, el equipo psicosocial del Servicio de Atención Urgente - SAU se encuentra en la Municipalidad de Santa Anita coordinando acciones de apoyo para los familiares.", informó la institución.

#Lima | Frente al presunto feminicidio ocurrido en Santa Anita, el MIMP, a través del Programa Nacional Warmi Ñan, brinda atención legal, asistencia psicologica y gestión social a la hija menor y a otros familiares de la víctima, quien fue asesinada por su esposo, responsable... pic.twitter.com/p7awxwch7D — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) September 1, 2026

Investigación por doble crimen

El caso ocurrió el 30 de agosto, luego de que la familia regresara de una celebración por el Día de Santa Rosa de Lima. Giuseppe Carlos Leonardi Barba, de 43 años, habría disparado contra su esposa, Karina Gutiérrez Hidalgo, y su hijo, Giuseppe Augusto Leonardi Gutiérrez, de 22 años.

Según los primeros reportes, una discusión familiar habría desencadenado el ataque. El joven fue trasladado al hospital Hipólito Unanue, donde se confirmó su fallecimiento. Posteriormente, la mujer habría intentado escapar y pedir ayuda a los vecinos, pero fue alcanzada por el agresor y murió tras recibir disparos.

La hija menor de la pareja, de 17 años, habría presenciado parte de los hechos y logró escapar. Posteriormente, agentes policiales y personal de serenazgo intervinieron al presunto responsable dentro de su vivienda, donde también encontraron el arma que habría sido utilizada durante el ataque. Ante la gravedad del caso, el MIMP pidió que las autoridades actúen con rapidez.

"Finalmente, solicitamos que las investigaciones se desarrollen con celeridad y debida diligencia para esclarecer este doble crimen. Desde el MIMP rechazamos enfáticamente toda forma de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar."

De esta manera, la entidad reafirmó su acompañamiento a la familia y su rechazo a la violencia. Mientras continúan las diligencias para determinar responsabilidades, el apoyo psicológico, legal y social busca brindar protección y contención a los familiares afectados por este doble crimen.