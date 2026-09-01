Barcelona vs. Real Madrid: conoce cuándo se jugará el esperado clásico por LaLiga

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Barcelona y Real Madrid arrancaron LaLiga con todo y vienen dejando claro que no piensan regalar ni un punto en la pelea por el campeonato. Con ambos equipos en gran momento, ya se confirmó cuándo será el primer clásico español de la temporada, que tendrá varias figuras de peso sobre la cancha.

Barcelona vs. Real Madrid: ¿cuándo juegan?

Atentos todos que ya se confirmó el plato fuerte de la fecha 10 de LaLiga. Barcelona y Real Madrid se verán las caras este domingo 25 de octubre de 2026 en el Spotify Camp Nou.

Este duelo se viene picante porque los dos llegan con racha perfecta y metidazos en la pelea por el título, así que el que gane este clásico empezará a sacar ventaja.

Además, el duelo tendrá varias estrellas que prometen robarse todas las miradas. Entre los nombres que podrían estar presentes aparecen Rodri, Lamine Yamal, Raphinha, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé y Marc Cucurella.

Barcelona vs. Real Madrid: hora del clásico

Si eres hincha y ya estás organizando el domingo para ver este partidazo, anda guardando el horario porque el Barcelona vs. Real Madrid se juega desde las 2 p.m., hora peruana.

Estas son las horas para seguir el clásico desde otros países:

Perú: 2.00 p. m.

2.00 p. m. Costa Rica: 1.00 p. m.

1.00 p. m. México: 1.00 p. m.

1.00 p. m. Colombia: 2.00 p. m.

2.00 p. m. Ecuador: 2.00 p. m.

2.00 p. m. Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington D. C.): 3.00 p. m.

3.00 p. m. Bolivia: 3.00 p. m.

3.00 p. m. Chile: 3.00 p. m.

3.00 p. m. Venezuela: 3.00 p. m.

3.00 p. m. Argentina: 4.00 p. m.

4.00 p. m. Brasil: 4.00 p. m.

4.00 p. m. Paraguay: 4.00 p. m.

4.00 p. m. Uruguay: 4.00 p. m.

4.00 p. m. España: 9.00 p. m.

Barcelona vs. Real Madrid: últimos duelos

Si algo dejaron los últimos enfrentamientos entre ambos es que este clásico nunca viene tranquilo. Barcelona llega con ventaja en los cinco partidos más recientes, pues solo perdió uno ante los merengues.

Los últimos cinco Barcelona vs. Real Madrid fueron:

Barcelona 2-0 Real Madrid | LaLiga EA Sports | 10 de mayo de 2026.

| LaLiga EA Sports | 10 de mayo de 2026. Barcelona 3-2 Real Madrid | Supercopa de España (final) | 11 de enero de 2026.

| Supercopa de España (final) | 11 de enero de 2026. Real Madrid 2-1 Barcelona | LaLiga EA Sports | 26 de octubre de 2025.

| LaLiga EA Sports | 26 de octubre de 2025. Barcelona 4-3 Real Madrid | LaLiga EA Sports | 11 de mayo de 2025.

| LaLiga EA Sports | 11 de mayo de 2025. Barcelona 3-2 Real Madrid | Copa del Rey (final) | 26 de abril de 2025.

Quedó todo servido para el Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga, un partidazo que se jugará este domingo 25 de octubre a partir de las 2 p. m., hora peruana, en el Spotify Camp Nou.