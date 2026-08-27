Eclipse lunar EN VIVO desde Perú este 27 de agosto: Así fue la trayectoria de la "Luna de Sangre"

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Esta noche, el cielo peruano será escenario de un eclipse lunar parcial que se extenderá hasta la madrugada de este viernes 28. Durante las próximas horas, la Luna irá atravesando la sombra de la Tierra, un espectáculo que podrá apreciarse desde cualquier punto del país.

Para disfrutarlo no necesitarás filtros ni gafas especiales, ya que a diferencia de los eclipses solares, este fenómeno puede observarse directamente a simple vista. Si las condiciones del clima lo permiten, podrás seguir en tiempo real cómo la sombra terrestre va cubriendo progresivamente la superficie del satélite.

¿A qué hora será el eclipse y cómo verlo desde Perú?

Estos son los horarios que la Agencia Espacial del Perú - Conida recomienda prestar atención para seguir el eclipse lunar parcial:

Hora a la que la Luna ingresará a la penumbra terrestre: 08:22 p. m.

Hora a la que la Luna ingresará a la umbra terrestre: 09:34 p. m.

Hora del máximo del eclipse: 11:13 p. m.

Hora a la que la Luna saldrá de la umbra terrestre: 12:52 a. m.

Hora a la que la Luna saldrá de la penumbra terrestre: 02:03 a. m.

Duración de la etapa penumbral del eclipse: 05:41 a.m.

Duración de la etapa umbral del eclipse: 03:19 a.m.

¿Cuál es la trayectoria del eclipse lunar parcial hoy 27 de agosto?

A partial lunar eclipse will pass over the Americas—and parts of Europe and Africa—tomorrow night! It will reach its peak around 12:12am ET (0412 UTC) on Thursday, Aug. 28.



More info: https://t.co/deDCMRSq74 pic.twitter.com/2EFqh7jZFn — NASA (@NASA) August 26, 2026

¿Qué es un eclipse lunar parcial y por qué ocurre?

Un eclipse lunar parcial se produce durante la fase de luna llena, cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean, aunque no de manera completamente perfecta. En este fenómeno, nuestro satélite natural atraviesa solo una parte de la sombra más oscura que proyecta la Tierra, conocida como umbra, por lo que la Luna no llega a quedar cubierta por completo.

A diferencia de un eclipse lunar total, en el que toda la Luna ingresa en la umbra terrestre, durante un eclipse parcial la sombra avanza progresivamente sobre una parte de su superficie y luego se retira. Este movimiento permite observar cómo una zona del disco lunar queda oscurecida mientras el resto permanece iluminado por la luz solar.

Los eclipses lunares no ocurren todos los meses debido a que la órbita de la Luna alrededor de la Tierra presenta una inclinación respecto al plano en el que nuestro planeta gira alrededor del Sol. Esta particularidad hace que las alineaciones necesarias para producir un eclipse sean ocasionales.

En términos generales, pueden registrarse entre cuatro y siete eclipses (lunares y solares) a lo largo de un año, dependiendo de cómo coincidan las posiciones de la Tierra, la Luna y el Sol.

¿Cómo observar mejor el eclipse lunar?

Aunque un eclipse lunar puede apreciarse a simple vista y no requiere protección ocular especial como ocurre con los eclipses solares, existen instrumentos que pueden mejorar considerablemente la experiencia.

El especialista Mario Zegarra Valles, asistente de investigación de la Agencia Espacial del Perú (Conida), recomendó utilizar binoculares o un telescopio de bajo aumento para observar el fenómeno con mayor detalle.

De esta manera, el eclipse lunar parcial representa una oportunidad para observar directamente cómo la sombra de nuestro propio planeta se proyecta sobre la Luna. Su desarrollo también permite comprender mejor la relación orbital entre los tres cuerpos celestes y las condiciones necesarias para que estos espectáculos astronómicos puedan apreciarse desde la Tierra.