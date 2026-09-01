Ministro de Comercio consideró necesario impulsar la conectividad interna y aeropuertos para el crecimiento del turismo

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista exclusiva con Exitosa, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, señaló que ha crecido mucho el turismo interno, pero consideró que "falta conectividad" por lo resaltó que todavía estamos en la construcción de ello. Enfatizó que será necesario impulsar el tema de la conectividad interna y aeropuertos "que nos abran al mundo".

Carencia de conectividad ante el impulso del turismo

El integrante del Gabinete Ministerial de Luis Galarreta se refirió acerca de la actualidad del turismo en el territorio nacional teniendo en cuenta que somos una nación privilegiada con una variedad no solo de destinos, sino de historia, gastronomía y demás aspectos. Sin embargo, países vecinos cuentan con mayor número de turistas.

Acerca de ello sostuvo que el turismo interno se ha incrementado, pero se sinceró al afirmar que "recurso hay, lo que no hay es producto". Señaló que al mencionar producto se está refiriendo a "infraestructura, medio de transporte, hotelería" aunque subrayó que "nos falta conectividad".

"Estamos en construcción de producto y eso se nota en la participación del turismo en el PBI nacional. Estábamos en 3.9% en el 2019 y ahora, a pesar de que en número reales hemos pasado de 4 mil 700 millones de ingreso por turismo a 5 mil 300 millones, hemos bajado en participación a 3.7% este año", explicó.

Añadió que un número sano para la participación del turismo como en el caso de la ecomomía peruana debería ser cercano al 7% y en el caso de economías avanzadas el 10% es un número que se busca.

"Infraestructura. Necesitamos empujar el tema potente de conectividad interna y al mismo tiempo más aeropuertos que nos abran al mundo (...) ese es el mensaje tenemos que tener conectividad", puntualizó el titular de la cartera de Comercio Exterior y Turismo.

La oportunidad del turismo por la llegada del papa León XIV

Noticia en desarrollo...