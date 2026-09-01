Selección peruana de vóley: Diana de la Peña se pierde el Sudamericano de Río de Janeiro tra sufrir fuerte lesión

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Sensible baja. La Federación Peruana de Vóley (FPV) anunció la desconvocatoria de la jugadora Diana de la Peña del equipo nacional que participará en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. La integrante de Alianza Lima sufrió una fuerte lesión que tendrá un tiempo de recuperación que sobrepasa el inicio del citado certamen razón por la cual se tomó la decisión.

Diana de la Peña se pierde el Sudamericano 2026 por lesión

Por medio de un comunicado oficial publicado la tarde del último lunes, 31 de agosto, a través de sus canales oficiales, el ente regulador del vóley peruano confirmó que la deportista sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo durante un entrenamiento con la selección peruana.

De acuerdo al área médica del combinado patrio, el tiempo estimado de recuperación serían tres semanas razón por la cual la jugadora no podrá formar parte de la delegación que disputará el Sudamericano que se celebrará en Río de Janeiro. El accidente se suscitó durante una sesión de entrenamiento del equipo nacional con miras al torneo.

Cabe señalar que la baja de la central titular ocurre en un momento crucial para la Blanquirroja debido a que con su participación en suelo brasileño tendrá el objetivo principal de conseguir uno de los 3 cupos al Mundial de Vóley Femenino 2027, que se disputará en Estados Unidos y Canadá y un boleto directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

"La Federación Peruana de Vóleibol ha dispuesto todo el apoyo multidisciplinario para su satisfactoria recuperación considerando que la integridad física de la deportista es nuestra prioridad", se lee al final del texto institucional.

Antonio Rizola lamenta lo sucedido con de la Peña

Luego de conocerse lo sucedido con la jugadora del club Alianza Lima, el entrenador de la selección peruana de vóley, Antonio Rizola, calificó como "una fatalidad" que de la Peña se pierda el certamen.

"Es una fatalidad porque Diana desde cuando llegué hicimos una inversión en ella, una preparación específica. Ella fue la mejor central en la Copa América en ese sentido iba creciendo. El penúltimo partido contra Argentina hizo 14 puntos o sea estaba en crecimiento grande. Esta situación fue mal iba a definir el grupo el viernes y en la mitad del entrenamiento sufre un esguince en el tobillo", explicó.

Luego de que sufriera una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo durante un entrenamiento con la selección peruana, la central Diana de la Peña quedó desconvocada del plantel que disputará el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 para pelear por tres plazas al Mundial 2027 y un boleto directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.