Descubre las 4 características que suelen repetirse en las personas INFIELES, según la psicología

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Amenidades

La psicología revela al menos cuatro características o patrones que suelen repetirse en las personas infieles. Aprende a detectarlos para no pasar por una mala experiencia amorosa.

Psicología analiza el comportamiento de personas infieles

La infidelidad es un fenómeno que puede ocurrir en una pareja en cualquier momento y que no tiene una única causa aunque puede ser el indicio de falta de comunicación o falta de conexión emocional. Sin embargo, por lo general, las personas que deciden tener esta conducta suelen tener rasgos particulares que se repiten, de acuerdo a expertos en psicología.

Especialistas observaron que ciertos patrones de personalidad aparecen con más frecuencia de lo esperado en quienes son infieles, aunque agregan que no existe una "fórmula infalible" o receta para predecir quién engañará a su pareja. Diversas investigaciones lograron identificar al menos cuatro características.

Es fundamental entender que estos rasgos representan tendencias detectadas en estudios psicológicos y no definen necesariamente el comportamiento final de un individuo, ya que la decisión siempre depende de la persona y sus circunstancias particulares.

¿Cuáles son las cuatro características de los infieles?

Según la página "Psicología y Mente" se destacan las siguientes características más comunes en personas infieles:

La impulsividad: las personas suelen tomar decisiones rápidas, guiadas por el deseo del momento y sin evaluar del todo las consecuencias de sus actos en su pareja estable. Necesidad constante de validación externa: las personas con esta característica suelen experimentar una fuerte satisfacción cuando reciben atención fuera de la pareja. En algunos casos, esta necesidad puede llevarlos a nuevas experiencias amorosas para subir su autoestima. Baja satisfacción con la relación de pareja: quienes cumplen este tercer patrón de comportamiento son aquellos que manifestaron niveles más bajos de regocijo en su vínculo. La falta de comunicación o el distanciamiento afectivo suelen ser factores de riesgo si no se tratan a tiempo. La búsqueda constante de novedades: este rasgo se presenta en personas que disfrutan de la aventura, cosas novedosas y de tener experiencias intensas. Quienes cumplen con esa característica suelen tomar la rutina como algo poco estimulante por lo que buscan nuevas vivencias fuera de su relación.

¿Qué color es el más usado por infieles?

Si considerabas que el azul, relacionado con la calma o el amarillo, asociado a la alegría, lideraban las preferencias por los infieles, pues te equivocas, ya que el sitio de citas extramatrimoniales 'Ashley Madison' sostiene que las personas al momento de describir su "outfit ideal para una cita secreta" destacaron más el uso del color rojo.

Incluso, estudios como los publicados en la revista Journal of Personality and Social Psychology apuntan a que ese color puede intensifica la atracción sexual.

Es así como las investigaciones psicológicas muestran cuáles son los cuatro patrones o características que suelen aparecer con mayor frecuencia entre las personas infieles.