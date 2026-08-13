RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Judiciales
Cierre definitivo

Poder Judicial ANULA proceso penal contra Ollanta Humala y Nadine Heredia por lavado de activos

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional ejecutó la sentencia del TC y anuló íntegramente el proceso por lavado de activos, alcanzando también a su esposa, asilada en Brasil.

Sala declaró fundado el hábeas corpus tras fallo del TC.
Sala declaró fundado el hábeas corpus tras fallo del TC. (Composición Exitosa)

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 13/08/2026

Síguenos en Google News Google News

El Poder Judicial resolvió este jueves declarar la nulidad constitucional de todo el proceso penal seguido contra Ollanta Humala Tasso por el delito de lavado de activos agravado.

La decisión, emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, ejecuta lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en su sentencia a finales de julio, que había declarado fundada la demanda de hábeas corpus a favor del exmandatario.

La decisión judicial

El fallo ordena estarse a la libertad ya dispuesta en favor de Humala, manteniendo su inmediata ejecución y eficacia, siempre que no exista otro mandato restrictivo vigente en proceso distinto.

Asimismo, declara la nulidad de todas las actuaciones vinculadas al caso: desde las investigaciones preliminares y autos de enjuiciamiento hasta la sentencia penal y resoluciones posteriores. Con ello, se cierra definitivamente el proceso que lo mantenía privado de libertad en el penal de Barbadillo.

Alcance a Nadine Heredia

La Sala también resolvió la extensión de efectos debatida en audiencia pública, lo que implica que la nulidad alcanza a Nadine Heredia Alarcón, esposa del expresidente y exprimera dama, actualmente asilada en Brasil y a quien su defensa le recomendó esperar esta decisión judicial antes de retornar al país.

PJ le dijo al CAL que no tenía competencia para analizar a la JNJ, señala Wilber Medina
Lee también

PJ le dijo al CAL que no tenía competencia para analizar a la JNJ, señala Wilber Medina

De esta manera, cualquier investigación o proceso derivado de los mismos hechos queda sin validez, abriendo la posibilidad de que Heredia pueda retornar al país sin enfrentar cargos por este caso.

Resolución del PJ
Resolución del PJ

El proceso contra Humala y Heredia se originó por presuntos aportes irregulares en las campañas de 2006 y 2011, así como por vínculos con empresas brasileñas como Odebrecht.

Fiscalía investiga a sujeto por tentativa de femicidio tras prender fuego a su expareja en Loreto
Lee también

Fiscalía investiga a sujeto por tentativa de femicidio tras prender fuego a su expareja en Loreto

Sin embargo, el Tribunal Constitucional determinó que los hechos atribuidos no estaban tipificados como delito en la legislación vigente al momento de ocurrir, lo que derivó en la anulación del caso.

Nota en desarrollo...

Temas relacionados archivamiento habeas corpus lavado de activos Ollanta Humala Poder Judicial

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA