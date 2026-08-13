Poder Judicial ANULA proceso penal contra Ollanta Humala y Nadine Heredia por lavado de activos

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial resolvió este jueves declarar la nulidad constitucional de todo el proceso penal seguido contra Ollanta Humala Tasso por el delito de lavado de activos agravado.

La decisión, emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, ejecuta lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en su sentencia a finales de julio, que había declarado fundada la demanda de hábeas corpus a favor del exmandatario.

La decisión judicial

El fallo ordena estarse a la libertad ya dispuesta en favor de Humala, manteniendo su inmediata ejecución y eficacia, siempre que no exista otro mandato restrictivo vigente en proceso distinto.

Asimismo, declara la nulidad de todas las actuaciones vinculadas al caso: desde las investigaciones preliminares y autos de enjuiciamiento hasta la sentencia penal y resoluciones posteriores. Con ello, se cierra definitivamente el proceso que lo mantenía privado de libertad en el penal de Barbadillo.

Alcance a Nadine Heredia

La Sala también resolvió la extensión de efectos debatida en audiencia pública, lo que implica que la nulidad alcanza a Nadine Heredia Alarcón, esposa del expresidente y exprimera dama, actualmente asilada en Brasil y a quien su defensa le recomendó esperar esta decisión judicial antes de retornar al país.

De esta manera, cualquier investigación o proceso derivado de los mismos hechos queda sin validez, abriendo la posibilidad de que Heredia pueda retornar al país sin enfrentar cargos por este caso.

Resolución del PJ

El proceso contra Humala y Heredia se originó por presuntos aportes irregulares en las campañas de 2006 y 2011, así como por vínculos con empresas brasileñas como Odebrecht.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional determinó que los hechos atribuidos no estaban tipificados como delito en la legislación vigente al momento de ocurrir, lo que derivó en la anulación del caso.

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