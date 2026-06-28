Día del Ceviche 2026: ¿Cuáles son las variedades más consumidas por los peruanos?

28/06/2026 / Exitosa Noticias / Amenidades

El Día Nacional del Ceviche es más que una jornada gastronómica: es una celebración de identidad, memoria y orgullo colectivo. Cada 28 de junio, los peruanos rinden homenaje a este plato que resume siglos de mestizaje cultural y que hoy es reconocido en todo el mundo como emblema de la cocina peruana.

La fecha no solo invita a degustar sus múltiples versiones, sino también a reflexionar sobre cómo el ceviche se convirtió en patrimonio y símbolo de la nación.

Patrimonio Cultural de la Nación

El primer gran reconocimiento llegó en marzo de 2004, cuando el entonces Instituto Nacional de Cultura (INC) declaró al ceviche Patrimonio Cultural de la Nación.

La resolución destacó que esta preparación no era únicamente un plato popular, sino una expresión cultural que había acompañado a generaciones y que reflejaba la riqueza histórica del país. Con ello, el ceviche pasó a ocupar un lugar privilegiado en la memoria colectiva, al mismo nivel que otras manifestaciones artísticas y tradicionales.

¿Cuándo se declara el Día Nacional del Ceviche?

Cuatro años después, en 2008, el Ministerio de la Producción instauró oficialmente el Día Nacional del Ceviche mediante la Resolución Ministerial N.º 708-2008-PRODUCE. La decisión buscaba promover el consumo de pescado durante el invierno y, al mismo tiempo, reforzar el valor cultural del ceviche como plato bandera.

Desde entonces, cada 28 de junio se organizan ferias gastronómicas, concursos y celebraciones en todo el país, consolidando la fecha como una tradición que une a peruanos dentro y fuera de las fronteras.

El entonces ministro de Producción, Rafael Rey, aprobó y oficializó el día del plato bandera.

Variedades más consumidas por los peruanos

El ceviche es diverso y refleja la riqueza regional del Perú. Entre las versiones más populares destacan:

Clásico: pescado fresco en cubos, marinado en jugo de limón con cebolla roja, ají limo, culantro y sal. Se acompaña de choclo, camote y cancha serrana.

pescado fresco en cubos, marinado en jugo de limón con cebolla roja, ají limo, culantro y sal. Se acompaña de choclo, camote y cancha serrana. Mixto: combina pescado con mariscos como pulpo, calamar, langostinos y conchas de abanico.

combina pescado con mariscos como pulpo, calamar, langostinos y conchas de abanico. De Conchas Negras: típico de Tumbes, con sabor intenso yodado gracias al molusco oscuro marinado con limón, ajo y rocoto.

típico de Tumbes, con sabor intenso yodado gracias al molusco oscuro marinado con limón, ajo y rocoto. Chinguirito: originario de Piura y Lambayeque, preparado con carne seca del pez guitarra, limón, cebolla y zarandaja.

originario de Piura y Lambayeque, preparado con carne seca del pez guitarra, limón, cebolla y zarandaja. Nikkei: fruto de la fusión peruano-japonesa, incorpora salsa de soja, jengibre y aceite de ajonjolí.

fruto de la fusión peruano-japonesa, incorpora salsa de soja, jengibre y aceite de ajonjolí. De Camarones: muy popular en Arequipa, con camarones de río y acompañamientos como tomate y camote.

La variedad y preferencias de los ceviches depende de la región donde se prepare

No se preparaba con limón: los orígenes del ceviche

El ceviche tiene raíces ancestrales en la costa norte del Perú. Investigaciones arqueológicas revelan que culturas como la Moche ya consumían pescado crudo marinado con jugos ácidos de frutas como el tumbo, acompañado de ají y sal.

Con la llegada de los españoles se incorporaron ingredientes como el limón y la cebolla, que terminaron por definir la receta tradicional que conocemos hoy. Este origen híbrido explica por qué el ceviche es considerado un plato de mestizaje cultural, capaz de evolucionar y reinventarse sin perder su esencia.

Moches hacían el ceviche con tumbo

El Día del Ceviche es una fiesta que celebra tanto el sabor como la historia. Desde su declaración como patrimonio cultural en 2004 hasta su instauración oficial en 2008, el ceviche ha trascendido como símbolo de identidad nacional y orgullo internacional. Hoy, los peruanos celebran sus múltiples versiones y recuerdan que detrás de cada plato hay siglos de tradición y creatividad.