Instagram renueva su logotipo de texto después de 10 años sin modificaciones: Este es el nuevo diseño

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Instagram decidió renovar uno de los elementos más reconocibles de su interfaz. Después de una década sin cambios, la plataforma modificó el diseño del nombre que aparece en la parte superior de su aplicación, una actualización que busca modernizar su identidad visual y acompañar las nuevas funciones que la compañía viene incorporando.

La modificación fue anunciada por Adam Mosseri, jefe de Instagram, quien explicó que el logotipo de texto no había recibido una actualización durante los últimos 10 años. Ante ello, la compañía consideró que era momento de darle una nueva apariencia al elemento conocido como wordmark, es decir, la representación gráfica de la palabra "Instagram".

Instagram renueva su logotipo de texto después de una década

Según Mosseri, el nuevo diseño apuesta por una apariencia "más limpia y moderna", aunque conserva referencias de la versión original. De esta manera, Instagram busca actualizar su imagen sin abandonar la sencillez y el estilo visual que han acompañado a la plataforma desde sus primeros años.

El cambio no implica una transformación completa de la identidad gráfica de Instagram, sino una modificación específica en la forma en que se presenta el nombre de la red social dentro de la aplicación.

"La marca de palabras en la parte superior de la aplicación no ha cambiado en 10 años, así que era hora de actualizarse. Más limpio y más moderno, con referencias al original y la sencillez y manualidades que siempre lo han hecho Instagram", indicó Mosseri en un post en su perfil.

Reacción de los usuarios en redes

Algunos usuarios en redes sociales criticaron la fuente que se utilizó, calificándola de "confusa". Otros parecían contentos o nostálgicos, comentando que era "el fin de una era".

"¿Soy solo yo o se lee Instagzam?", decía un usuario, señalando la similitud entre la letra r y una z, mientras que otros leían "Instaguam" o "Instagzam".

Instagram Plus llegó Perú con nuevas funciones

Instagram dio un paso más en su estrategia de monetización con el lanzamiento oficial de Instagram Plus en Perú. La nueva suscripción busca ofrecer una experiencia más completa dentro de la plataforma mediante funciones exclusivas que no estarán disponibles para los usuarios que utilicen la versión gratuita.

El plan Personal tiene un costo de S/.7 al mes e incluye las funciones exclusivas de Instagram Plus, como opciones de personalización, herramientas adicionales dentro de la aplicación y acceso anticipado a determinadas novedades.

Las nuevas funciones son:

Story Spotlight: Una herramienta diseñada para aumentar la visibilidad de las historias publicadas, dándoles mayor prioridad de aparición entre los contactos más cercanos.

Una herramienta diseñada para aumentar la visibilidad de las historias publicadas, dándoles mayor prioridad de aparición entre los contactos más cercanos. Super Hearts: Permite reaccionar a las Stories utilizando corazones animados y efectos visuales especiales para una interacción diferente.

Permite reaccionar a las Stories utilizando corazones animados y efectos visuales especiales para una interacción diferente. Múltiples listas de audiencia: Ofrece la opción de organizar a los seguidores en diferentes grupos para decidir con precisión qué personas pueden ver cada publicación, en lugar de compartir lo mismo con todos.

Ofrece la opción de organizar a los seguidores en diferentes grupos para decidir con precisión qué personas pueden ver cada publicación, en lugar de compartir lo mismo con todos. Story Extend: Amplía la duración de las historias en la plataforma hasta por 48 horas (el doble del tiempo habitual).

Amplía la duración de las historias en la plataforma hasta (el doble del tiempo habitual). Story Preview: Una función enfocada en la privacidad que permite visualizar las historias de manera discreta antes de decidir si interactuar con ellas.

Una función enfocada en la privacidad que permite visualizar las historias de manera discreta antes de decidir si interactuar con ellas. Estadísticas de rendimiento avanzadas: Añade datos adicionales sobre el contenido, como la cantidad de veces que una historia ha sido reproducida nuevamente por los usuarios.

Añade datos adicionales sobre el contenido, como la cantidad de veces que una historia ha sido reproducida nuevamente por los usuarios. Buscador en la lista de visualizaciones: Facilita encontrar de forma rápida si una persona específica vio la historia, evitando la necesidad de revisar manualmente listas extensas.

Instagram no solo busca renovar su imagen con un nuevo wordmark después de 10 años. La plataforma también avanza hacia una experiencia en la que los usuarios tengan mayor capacidad para influir sobre las recomendaciones que reciben. La combinación de una identidad visual actualizada, nuevas herramientas de traducción y un algoritmo más interactivo marca una nueva etapa para la red social.