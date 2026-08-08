Intentaron matar a Messi durante el Mundial: informe policial de Estados Unidos revela el alarmante plan

08/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Lionel Messi no solo tuvo que preocuparse por lo que ocurría dentro de la cancha durante el Mundial 2026. Detrás de los partidos, un informe policial de Estados Unidos reveló que el argentino fue uno de los principales objetivos de amenazas y que incluso se reportó un alarmante plan para atentar contra su vida.

Messi fue amenazado en el Mundial 2026

Todo habría comenzado antes del partido entre Argentina y Jordania por la fase de grupos. Según el informe policial conocido tras el Mundial, un hombre realizó una llamada al aeropuerto de Dallas en la que aseguró que pretendía ingresar al estadio acompañado de otras dos personas.

La amenaza no era poca cosa. De acuerdo con el reporte, los sujetos supuestamente portarían bombas caseras y un rifle AR-15. En aquella comunicación también se habría mencionado expresamente a Lionel Messi como uno de los objetivos del posible ataque.

Esta advertencia encendió inmediatamente las alarmas de los organismos de seguridad que trabajaban durante la Copa del Mundo. El FBI había instalado para el torneo un Centro para la Cooperación Policial Internacional, conocido como IPCC.

En este organismo participaron autoridades estadounidenses y representantes policiales de más de 40 países para intercambiar información y responder ante posibles amenazas. Y cuando parecía que la situación había quedado atrás, apareció una nueva amenaza mucho más directa.

Antes del duelo entre Argentina y Egipto por los octavos de final, uno de los sospechosos publicó en sus redes sociales un mensaje dirigido directamente contra la estrella argentina.

"Voy a entrar en el Atlanta Stadium y voy a volar a Messi con cuatro bombas pegadas en mi cuerpo", escribió, según el informe difundido.

Pero ahí no terminó todo. Durante ese mismo encuentro, la policía recibió otra llamada en la que se alertaba sobre la supuesta presencia de tres bombas escondidas dentro de papeleras ubicadas en las gradas.

Ante semejante aviso, las autoridades desplegaron perros detectores de explosivos y realizaron una revisión del estadio. Finalmente, aquella advertencia resultó ser una falsa alarma y no se encontraron los artefactos mencionados.

Cristiano Ronaldo también fue amenazado

Messi no fue la única figura que vivió momentos de tensión. Cristiano Ronaldo también apareció en el informe debido a incidentes relacionados con su seguridad.

FIFA alertó al FBI sobre un hombre que buscaba obtener detalles del hotel donde se alojaba Portugal y, dos días después, las autoridades de Houston localizaron al sospechoso dentro del establecimiento.

Otro individuo también fue intervenido en Toronto después de intentar ingresar a un ascensor junto al portugués, asegurando que únicamente quería tomarse una fotografía con él.

Los árbitros tampoco se libraron. El francés François Letexier habría recibido más de 6.000 mensajes de odio en su WhatsApp personal después del polémico Argentina-Egipto. Las amenazas alcanzaron también al árbitro VAR Willy Delajod y obligaron a reforzar la seguridad de sus familiares.

Así, un informe policial de Estados Unidos reveló que Lionel Messi fue blanco de serias amenazas durante el Mundial 2026, incluido un alarmante plan que mencionaba explosivos y armas. Afortunadamente, las autoridades investigaron y neutralizaron las alertas.