Erick Noriega fue SANCIONADO por Conmebol: multa económica y varias fechas inhabilitado

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Erick Noriega recibió una sanción de cuatro partidos de suspensión y una multa de 8 mil dólares por los incidentes protagonizados durante el partido entre Grêmio y Bolívar, correspondiente a la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana.

La CONMEBOL oficializó la medida disciplinaria luego de analizar la expulsión del defensor peruano en los minutos finales del encuentro.

La sanción impuesta por CONMEBOL

La resolución de la CONMEBOL precisa que los cuatro partidos de suspensión incluyen el encuentro de castigo automático que recibió tras la expulsión. Por ello, el defensor no podrá disputar los próximos cuatro compromisos de torneos organizados por el ente sudamericano que deba cumplir con su club.

Resolución emitida por CONMEBOL sobre Erick Noriega

El momento de la expulsión

El futbolista nacional vio la tarjeta roja a los 90+2 minutos, cuando se produjo una trifulca entre jugadores de ambos equipos en el campo del Arena do Grêmio.

En un primer momento, Noriega intentó intervenir para separar a sus compañeros y evitar que el conflicto aumentara. La situación se complicó luego de que José Sagredo lo sujetara por detrás., por lo que el jugador peruano reaccionó y terminó involucrándose en el enfrentamiento.

🇵🇪❌🇧🇷 ¡EXPULSADO Y ELIMINADO! Erick Noriega arrancó como titular, pero perdió el control durante una gresca al ser provocado y recibió la tarjeta roja en los minutos finales.



El 'Tricolor' necesitaba remontar el 3-2 de la ida ante Bolívar 🇧🇴, pero terminó cayendo 1-0 de local... pic.twitter.com/oTj38FrYEs — Momento Deportivo (@MDeportivope) July 31, 2026

El árbitro decidió expulsarlo junto a uno de los futbolistas bolivianos. De esta manera, Noriega terminó dejando a Grêmio con un hombre menos en los últimos instantes de un encuentro que significó la eliminación del conjunto brasileño de la competición internacional.

Además del castigo deportivo, el organismo impuso una multa de 8 mil dólares, monto que será descontado a Grêmio de los ingresos pendientes que el club brasileño tenga por derechos de transmisión. La sanción representa un duro revés para Noriega, quien deberá cumplir el castigo en sus próximas participaciones internacionales con el cuadro brasileño.