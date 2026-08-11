¿Habrá un terremoto de magnitud 8.2 HOY, 11 de agosto? Indeci se pronuncia por falsa alerta sísmica en Perú

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) se pronuncia, a través de sus redes sociales, sobre la supuesta alerta de un terremoto de magnitud 8.2 en Perú para este martes 11 de agosto. Instó a la ciudadanía a confiar en fuentes oficiales para obtener información veraz.

Indeci se pronuncia sobre supuesto terremoto hoy en Perú

Una supuesta alerta en redes sociales sobre un terremoto de magnitud 8.2 en Perú para este martes 11 de agosto viene generando preocupación entre usuarios de redes sociales. Este hecho ocurre tras el devastador movimiento telúrico que sacudió Colombia el último lunes que dejó más de 100 fallecidos y más de mil heridos, de acuerdo a un conteo de las últimas cifras proporcionadas por autoridades locales.

Mediante un comunicado oficial compartido en su cuenta oficial de X, el Indeci calificó como falsa la alerta y recomendó a la ciudadanía a mantenerse informada solo a través de fuentes confiables, no solo de su institución, sino también de otros organismos encargados de realizar un monitoreo constante de los eventos telúricos y otros desastres naturales en nuestro país.

"El Indeci comunica que está circulando información falsa en redes sociales, recomendamos seguir fuentes oficiales", se lee en la publicación de la entidad adscrita al Ministerio de Defensa del Perú. En el tuit se logra visualizar el supuesto anuncio de un terremoto de magnitu 7.2 en el país y encima un sello donde se le describe como "FALSO".

🚨 El INDECI comunica que está circulando información falsa en redes sociales, recomendamos seguir fuentes oficiales.#Informaciónfalsa pic.twitter.com/PMVeLLmAup — INDECI (@indeciperu) August 11, 2026

Pide consultar las alertas sísmicas en portales oficiales

La difusión de información no verificada puede provocar preocupación entre la ciudadanía, especialmente en un país como Perú, que se encuentra en una zona de alta actividad sísmica, ya que se está ubicada en el 'Cinturón de Fuego del Pacífico'. Por ello, las autoridades recomiendan consultar únicamente fuentes oficiales ante cualquier aviso relacionado con terremotos, tsunamis u otros peligros naturales.

Además, recuerda que el presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, precisó que no se pueden predecir con anticipación cuándo ocurrirá un terremoto. Asimismo, instó a la ciudadanía a ser consciente de que al vivir en un país altamente sísmico tiene que educarse para saber como proceder antes, durante y después de un sismo.

II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 en Perú

Tras calificar como falso el aviso de un terremoto en Perú hoy, 11 de agosto, se recuerda que el viernes 14 de agosto se realizará el II Simulacro Nacional Multipeligro 2026, que permitirá a las personas practicar las acciones que debe realizar ante un sismo y otros peligros que pueden generar emergencias y desastres. La actividad se desarrollará a las 3:00 p. m. a nivel nacional.

Es así como el Indeci calificó como falso y desmintió que este martes 11 de agosto haya un terremoto de magnitud 8.2 en Perú. Instó a revisar fuentes oficiales para obtener información veraz sobre desastres naturales.