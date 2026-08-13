Estas son las cinco plantas que recomiendan NO tener dentro de casa: pueden atraer energía negativa

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Consejos

Conoce cuáles son las cinco plantas que el Feng Shui recomienda no tener dentro de casa, ya que se relacionan con el estancamiento o las limitaciones en proyectos personales, trabajo o desarrollo profesional.

Feng Shui: ¿qué plantas debes evitar tener dentro de casa?

Quien no busca una planta que pueda decorar su casa, ya que aporta color y permite conectar los ambientes con la naturaleza. Sin embargo, quienes siguen los principios de la filosofía china del Feng Shui consideran que no todas las especies tienen el mismo significado energético y algunas podrían asociarse al estancamiento o aislamiento.

Esa filosofía sostiene que la distribución de los objetos y elementos del hogar puede influir simbólicamente en el flujo de la energía vital o también conocido como el "chi". Por ello, algunas recomendaciones sugieren prestar atención a la forma de las hojas, las espinas y la manera en que crecen las plantas.

Aunque no existe evidencia científica que demuestre que determinadas plantas atraigan energía negativa o desgracias, el Feng Shui revela cuáles deberías evitar colocar dentro de tu hogar hasta el punto de aconsejar mantenerlas lejas o en un espacio abierto como un jardín.

Plantas que no se recomiendan dentro de casa: ¿energía negativa?

Bonsái: en la cultura japonesa el cultivo de esa especia sirve para practicar una vida ascética, meditación y control sobre la actividad mental, pero el Feng Shui precisa que esta planta ha sido manipulada por lo que su "energía ha sido torcida", según recoge 'ADMagazine'. Además, sostiene que su presencia interfiere en el balance de la energía de todo el hogar.

Los bonsáis aparecen entre las plantas que algunas interpretaciones del Feng Shui relacionan con limitaciones.

Plantas colgantes y trepadoras: Para el Feng Shui, estas especies se relaciona con un crecimiento excesivamente descendente, alegando que sus tallos y hojas que caen pueden representar simbólicamente una disminución de la energía o una sensación de carga dentro del ambiente. Una de ellas que deberías evitar dentro de casa es el potus.

Se aconseja colocar el potus solo cerca de la ventana y en contacto directo con el exterior, donde tenga cómo alimentarse energéticamente.

Cactus y otras plantas con espinas: Las espinas de esas plantas son interpretadas como una forma de energía que puede generar tensión o actuar como una especie de "flecha" dirigida hacia las personas. Por ello, se aconseja evitar colocarlos en dormitorios o espacios de descanso.

Las espinas de esas plantas son interpretadas como una forma de energía que puede dirigida hacia las personas. Por ello, se aconseja evitar colocarlos en dormitorios o espacios de descanso. Hortensias: A pesar de su belleza, el Feng Shui sostiene que esta planta simboliza sentimientos un poco oscuros como la soledad, el fracaso, el aislamiento y en general, un estado anímico de decaimiento. Se aconseja dejarlos fuera de casa, según 'ADMagazine'.

A pesar de su belleza, el Feng Shui sostiene que esta planta simboliza como la soledad, el fracaso, el aislamiento y en general, un estado anímico de decaimiento. Se aconseja de casa, según Plantas secas o artificiales: En este caso, el problema no está relacionado con una especie específica, sino con el estado de la planta. Para el Feng Shui, puede representar simbólicamente una energía sin vitalidad y asociarse con el estancamiento.

Otras plantas que debes evitar tener en casa son los claveles, ya que los consideran como grandes comedores de energías positivas. Asimismo, califican a los geranios como una planta que contribuye al estanco energético si está dentro de casa; lo mejor es admirarlos solo de lejos.

En definitiva, el Feng Shui no establece una lista universal de plantas prohibidas. Las recomendaciones dependen de distintas interpretaciones y deben entenderse como parte de una tradición cultural y simbólica, no como una clasificación científica sobre especies que generan energía negativa.