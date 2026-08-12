Eclipse solar total 2026: Así fue el increíble evento astronómico de HOY, 12 de agosto

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este miércoles 12 de agosto, un eclipse solar total atravesará distintas regiones del hemisferio norte y tendrá a España como uno de los principales puntos de observación.

La alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra provocará que, durante unos minutos y en una franja determinada, la luz solar quede completamente bloqueada.

El fenómeno ocurre cuando la Luna se interpone directamente entre la Tierra y el Sol. Cuando los tres cuerpos celestes quedan prácticamente alineados, la sombra lunar se proyecta sobre una zona específica de la superficie terrestre.

En los lugares ubicados dentro de la trayectoria de totalidad, el cielo puede oscurecerse de manera repentina y es posible observar la corona solar, la tenue atmósfera exterior del Sol.

🔴 IMPACTANTE | El momento en que el día se hizo noche

Así se vivió el instante exacto del eclipse solar total. Un fenómeno deslumbrante que deja imágenes espectaculares en el cielo. pic.twitter.com/IPDoumrXfB — 60 Segundos (@60segundosco) August 12, 2026

¿A qué hora será el eclipse y cómo verlo desde Perú?

Para quienes se encuentren en Perú, el eclipse no será visible directamente en el cielo debido a su trayectoria geográfica. Sin embargo, podrá seguirse mediante transmisiones en vivo desde los lugares donde sí será observable.

La Agencia Espacial Europea (ESA) tiene prevista una transmisión especial desde Javalambre. De acuerdo con el horario indicado para Perú, la cobertura comenzará aproximadamente a las 12:30 p. m., mientras que el momento de mayor interés llegará alrededor de la 1:31 p. m., cuando la zona del observatorio experimente la fase de oscuridad total.

¿Cuáles serán las cinco etapas clave del fenómeno?

Para disfrutar y comprender el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026, es fundamental reconocer sus momentos cruciales a medida que avanza el evento. A continuación, se detallan las cinco fases clave que marcarán su desarrollo:

Inicio del eclipse parcial:

El fenómeno comenzará a las 11:34 a. m. EDT en la región del mar de Bering y Alaska, avanzando progresivamente hacia el continente europeo hasta alcanzar la península ibérica.

Aparición de sombras en forma de media luna:

A medida que la Luna empieza a cubrir el disco solar, la luz filtrada a través de las hojas de los árboles o pequeñas aberturas proyectará en el suelo sombras con forma de crecientes o medias lunas solares.

Descenso notable de la temperatura y oscurecimiento del entorno:

Aproximadamente una hora y media después del inicio, la reducción de la radiación solar provocará una bajada perceptible de varios grados en la temperatura ambiente, acompañada por un oscurecimiento gradual del cielo.

El "anillo de diamante":

Segundos antes de alcanzar la cobertura total, se produce un destello brillante y espectacular cuando el último rayo de luz solar se filtra a través de los relieves de la superficie lunar.

La totalidad (el clímax del eclipse):

Durante la fase cumbre, la Luna cubrirá por completo al Sol, convirtiendo el día en noche hasta por dos minutos en España. En este intervalo será posible contemplar la corona solar, las protuberancias del Sol y varios planetas perceptibles a simple vista (como Júpiter, Mercurio y Venus) junto a estrellas en el cielo.

¿En dónde será visible el eclipse solar total?

La trayectoria de totalidad del eclipse del 12 de agosto atravesará Groenlandia, Islandia y una pequeña zona del noreste de Portugal antes de ingresar a España. En este último país, varias regiones del norte y centro podrán observar la totalidad del fenómeno.

En otras partes de Europa, en cambio, el eclipse será parcial y la Luna solo cubrirá una parte del disco solar.

España se prepara especialmente para el acontecimiento debido a que se trata de un eclipse total excepcionalmente visible desde su territorio. La fase de totalidad tendrá una duración que variará dependiendo de la ubicación, llegando a superar el minuto y medio en algunos puntos favorecidos.

Uno de los lugares que concentrará la atención científica será el Observatorio Astrofísico de Javalambre, en Teruel, desde donde se realizará una cobertura especial para seguir el desarrollo del fenómeno. La Nasa también realizará una transmisión en vivo de este evento astronómico.

Eclipse solar 2026

Este miércoles será recordado como un día histórico para la observación astronómica. La coincidencia de un eclipse solar total y el máximo de las Perseidas ofrece un espectáculo doble que no se repetirá en siglos. España y otras regiones del hemisferio norte tendrán el privilegio de presenciarlo, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.