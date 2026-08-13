Paro de transportistas en Ucayali, Loreto, Arequipa y Tacna continúan por alza del precio del combustible

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las protestas contra el incremento del precio de los combustibles se extendieron a Ucayali, Loreto, Arequipa y Tacna, donde transportistas y otros sectores realizaron paros, bloqueos de carreteras y movilizaciones para exigir medidas frente al alza que afecta sus actividades y la economía de miles de familias

Las protestas en la selva

En Ucayali, la situación generó dificultades para el transporte y el abastecimiento. Pucallpa afrontó jornadas de paralización marcadas por la escasez de combustible, largas colas en los grifos y un incremento de los precios.

Los manifestantes cuestionaron el impacto que tiene el encarecimiento del combustible sobre el transporte público, el comercio y otros servicios.

En Loreto, las medidas de protesta también ocasionaron restricciones en el tránsito y preocupación por el abastecimiento de productos, debido a la dependencia que existe del transporte para trasladar mercancías y pasajeros. Los reclamos se concentraron en el aumento de los costos y en la necesidad de una respuesta de las autoridades.

En Loreto y Ucayali las manifestaciones han sido más intensas y con mayor volumen de gente

Situación en el sur del Perú

Mientras tanto, en Arequipa y Tacna, transportistas protagonizaron acciones de protesta que incluyeron bloqueos y paralizaciones.

El sector sostiene que el incremento del combustible eleva directamente sus costos de operación, situación que podría trasladarse a las tarifas y al precio de diversos productos y servicios.

En Arequipa se suspendieron clases escolares debido a paro. Tacna va por el segundo día

Las movilizaciones reflejan el creciente malestar de los transportistas ante el escenario de precios elevados y dificultades para acceder al combustible.

La protesta también evidencia el efecto que tiene el costo de los carburantes sobre distintas actividades económicas, especialmente en regiones donde el transporte terrestre es fundamental para garantizar el abastecimiento.

La jornada dejó vías restringidas y afectó el desplazamiento de ciudadanos en las cuatro regiones, mientras los manifestantes mantienen sus demandas y esperan que las autoridades adopten medidas para atender el problema.