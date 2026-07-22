¿Cuáles son los 3 tipos de MENTIROSOS en una relación de pareja? Esta preocupa más a los especialistas

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Amenidades

Mentir dentro de una relación de pareja no siempre responde a la misma intención. Descubre cuáles son los tres tipos de mentirosos que existen y que tratan de ocultar información para evitar una discusión o cubrir su error. Uno de los perfiles preocupa más a los especialistas.

3 perfiles de mentirosos en una relación

No todo es felicidad en una relación. Algunas parejas atraviesan complicados momentos más si uno de ellos tiende a mentir a su ser amado, ya sea para proteger sus sentimientos, encubrir un error o intentarlo controlar emocionalmente.

Una reciente investigación publicada en mayo de 2026 precisa cuáles son los tres perfiles psicológicos de los mentirosos en una relación. El estudio liderado por Tim Cole y Kellie Stonebrook fue compartido en la revista científica Journal of Social and Personal Relationships.

La investigación analizó a 567 adultos en Estados Unidos que mantenían relaciones estables o matrimonios que muchos consideraban perfectos. A cada uno se le consultó sobre siete posibles razones para distorsionar la información frente a su pareja, lo que llevó a una inesperada conclusión y resumen con un análisis de perfiles latentes para identificar a tres tipos de mentirosos.

Perfiles psicológicos de quienes mienten a la pareja

Tras aplicar un análisis estadístico para detectar patrones comunes entre los participantes del estudio, los especialistas revelaron cuáles son los tres perfiles psicológicos de los mentirosos en una relación de pareja, que te detallamos a continuación:

Pareja transparente: Este grupo representó el 38.1% de la muestra y presentó niveles muy bajos en todas las motivaciones relacionadas con el engaño. Según el psicólogo Mark Travers, quien analizó el trabajo difundido para Forbes, estas personas suelen afrontar las conversaciones difíciles sin ocultar información. La transparencia no significa que estas personas jamás mientan, sino que el engaño no aparece como su recurso habitual para manejar la intimidad, los errores o las diferencias. El calmador estratégico. Este grupo representó el 47.6% de la muestra. Es el perfil más común, mienten para evitar conflictos o proteger sentimientos ajenos. Por ejemplo, pueden restarle importancia a un problema, fingir que algo no les molesta o esconder una equivocación para evitar una pelea.

Tres perfiles que mienten en la pareja.

3. El manipulador instrumental o estratega antagonista: Representando el 14,3% de la muestra, este es el patrón que genera mayor preocupación. A diferencia de los otros grupos, este perfil utiliza el engaño en una amplia gama de situaciones, incluyendo la búsqueda de beneficios personales, la provocación de celos o el control de la percepción de la pareja.

Finalmente, la investigación precisa que ese tercer perfil muestra rasgos de la denominada tétrada oscura de la personalidad, integrada por el maquiavelismo, el narcisismo, la psicopatía y el sadismo.

Los especialistas aclaran que estos perfiles no son etiquetas rígidas, sino patrones observados en un estudio específico. Sin embargo, puede ayudarte a identificar los perfiles de los mentirosos en una pareja para el cuidado de la salud emocional.