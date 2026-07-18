Descubre los 11 trucos más usados por INFIELES para no ser descubiertos, según estudio psicológico

18/07/2026 / Exitosa Noticias / Amenidades

¿Sientes que tu pareja te engaña? ¿Has notado un comportamiento extraño? Conoce los 11 trucos más usados por los infieles para no ser descubiertos, según un estudio psicológico.

Estudio identifica 11 trucos más usados por infieles

Mantener una relación o romance para muchos no es algo sencillo, más cuando tienen sospechas de que su pareja podría estar engañándolos. Esa persistente incertidumbre puede quitarles el sueño y hacerlos dudar de todo, a la vez que va minando poco a poco la confianza en su relación.

En ese marco, un estudio psicológico titulado 'Atrápame si puedes: Estrategias para ocultar la infidelidad', publicado por la revista Personality and Individual Differences, en abril del año 2022, exploró las estrategias y técnicas más comunes que usan los infieles para ocultar su traición.

De acuerdo al autor de la investigación, serían más de 53 estratégias diferentes y hasta el 70% de ellos usan siete o más a la vez. Sin embargo, destaca al menos 11 trucos más usados por los infieles para ocultar sus aventuras extramatrimoniales.

En dicho estudio, participaron un total 188 mujeres y 109 hombres en total en el experimento, con edades entre los 30 a 40 años. La mayoría de las personas estaban casadas o en relaciones estables de varios años.

¿Qué harían para mantener su infidelidad?

De acuerdo al estudio, los profesionales les solicitaron que imaginaran que estaban en una relación con un tercero y "escribieran algunas cosas que harían para mantener esta relación en secreto.

Como resultado de la investigación, obtuvieron inesperadas respuestas sobre las estrategias que usarían, entre ellas, "me aseguraría de tener excusas creíbles para mis ausencias, "no mantendría la relación paralela por mucho tiempo", "no cambiaría mi rutina diaria ni mi apariencia".

Estrategias que utilizan las personas para ocultar una infidelidad.

¿Cuáles son las técnicas más usadas por infieles?

Tras obtener esas respuestas, los investigadores en psicología hicieron un filtro y detectaron 11 estrategias predominantes para ocultar la infidelidad. Este es el listado en orden de popularidad:

Ser deliberadamente discretos: Les ayuda a mantener sus coartadas y garantiza que nada parezca fuera de lo común. No dejarán rastro digital de su aventura. Mantener los mismos comportamientos. Mantener la misma rutina. Usar amigos como cubierta. Asegurar cuentas y aparatos electrónicos. Tener contacto infrecuente con la pareja paralela. No parecer sospechoso. Mostrar más interés en mi pareja. Usar un correo o teléfono diferente. Presentar a la pareja paralela como amiga o colega.

El estudio finalmente, destaca que la infidelidad puede conducir al divorcio o una ruptura, y también es común en muchas relaciones a largo plazo que no terminan.

En conclusión, aunque estos 11 trucos que usan los infieles, que se reflejan en el estudio publicado en la revista Personality and Individual Differences, no son una prueba definitiva, su aparición conjunta sugiere que es momento de evaluar la honestidad dentro de la relación.