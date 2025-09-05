Cajamarca: Banda de extorsionadores 'Hijos de Dios' amenazan y declaran guerra a ronderos

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Cajamarca

El sicariato y la extorsión continúan avanzando en diversas partes del Perú. Por ejemplo, en Cajamarca los actos delictivos por estos criminales han aumentando considerablemente en los últimos meses por lo que los ronderos lanzaron una dura advertencia contra ellos.

Un alto dirigente de estas rondas vecinales indicó días atrás que cualquier extorsionador que sea atrapado en flagrancia, será quemado por sus propias manos. Lamentablemente, la respuesta de los delincuentes no tardó en darse generando una gran tensión en dicha ciudad.

Extorsionadores lanzan amenaza contra Ronderos de Cajamarca

A través de un video difundido en redes sociales, un grupo de criminales vestidos con máscaras, bata blanca y fuertemente armados lanzó una contundente amenaza hacia las rondas vecinales desde hoy en adelante.

De acuerdo a lo que expresaron, por cada extorsionador que sea capturado, matarán a tres ronderos con armas de fuego. Estos delincuentes aseguraron que cuentan con años en el negocio y que no vienen a jugar.

"Este es un comunicado para la gente de Cajamarca. Aquí no nos van a parar, nosotros somos muchos. Llevamos muchos años en el negocio. Para esos ronderos que tanto hablan, por cada uno que quemes yo dejará tirado a tres de los tuyos. Aquí no estamos jugando. Quieres guerra, le vamos a dar guerra", indicaron.

Ronderos no temen a guerra

Pese a esta fuerte advertencia, los ronderos señalaron estar listos para cualquier tipo de enfrentamiento ya que la seguridad de Cajamarca es lo que más les interesa. Por ello, precisaron que están listos para lo que sea y de ser necesario recurrirán a las armas de fuego para defenderse.

"Desde aquí les he dicho, así como dicen que la guerra está declarada, aquí va haber un perdedor. Aquí no le tenemos miedo a ningún mensaje de ningún sinvergüenza que quiera hacer de las suyas en Cajamarca", precisaron.

Por su parte, la Policía Nacional del Perú inició las investigaciones de rigor para tratar de identificar a los sujetos del video y dar con su paradero inmediato. El coronel PNP Edward Scott Arenaza, Jefe de la Divincri de Cajamarca, estará a cargo de la investigación por lo que señaló que ya conoce el modus operandi de este tipo de bandas.

Finalmente, la población convocó a un Paro provincial para el próximo 30 de septiembre donde exigirán inmediatas respuestas ante la ola de inseguridad.

De esta manera, una banda de extorsionadores amenazó, fuertemente armados, a los ronderos de Cajamarca.