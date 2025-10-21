"Vamos a exigir justicia": Padre de Eduardo Ruiz pide apoyo a José Jerí para huérfano de 'Truco'

21/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el padre de Eduardo Ruiz 'Truco', Roger Ruiz, expresó su profunda indignación y dolor al revelar que ninguna autoridad del Gobierno se ha comunicado con su familia, ni ha brindado apoyo al menor de 10 años que quedó huérfano tras la muerte de su hijo.

Ruiz relató entre lágrimas que, desde el primer día, solo ha contado con el respaldo de su abogado y de algunos familiares, sin recibir ayuda institucional.

"Estoy prácticamente solo, nadie se ha acercado en ningún momento", manifestó.

Asimismo, destacó que la única autoridad que se solidarizó fue el alcalde de San Martín de Porres, quien le proporcionó dos buses para el traslado durante el velorio. "Le agradezco de corazón, fue el único que me tendió la mano", señaló.

Irregularidades en el levantamiento del cuerpo

Durante la entrevista con, Roger Ruiz también cuestionó la actuación de las autoridades policiales en el levantamiento del cadáver de su hijo. Denunció que dos coroneles llegaron a la morgue en horas de la madrugada y, según su testimonio, se disputaban el control del cuerpo sin respetar el dolor de la familia.

"Nunca en mi vida he visto dos coroneles en un levantamiento de cadáver. La morgue es pequeña, estaban a un metro de mí, revisando el cuerpo, sin consideración alguna", expresó indignado.

El padre del joven asesinado aseguró que se opuso a que los agentes intentaran llevarse el cuerpo y que incluso grabó lo ocurrido como prueba, logrando detener lo que consideró un abuso. También reconoció la labor del fiscal presente, quien "felizmente se opuso" a las acciones de los coroneles.

Exige justicia y apoyo para su nieto

Roger Ruiz reiteró su pedido de justicia para su hijo y clamó por ayuda para su nieto, de apenas diez años, quien aún no comprende completamente la muerte de su padre. "Mi nieto miraba el ataúd sin entender lo que pasaba, con una carita de incredulidad", relató conmovido.

El padre de 'Truco' pidió directamente al presidente José Jerí que se pronuncie sobre el caso y que asegure el futuro del menor, quien necesita apoyo para estudiar y salir adelante. "Yo tengo que velar por él, pero el Estado también tiene una responsabilidad", enfatizó.

Finalmente, Roger Ruiz subrayó que su familia atraviesa una situación devastadora y que no busca privilegios, sino justicia y humanidad. "Pido justicia para mi hijo. Que el Gobierno me escuche, que ayude a mi nieto. Él tiene derecho a vivir con dignidad", concluyó en declaraciones a Exitosa.