Dayanita viaja a EE. UU. y desmiente rumores de cine adulto: "Voy a seguir con mi carrera de comedia"

22/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La noche del martes 21 de octubre, Magaly Medina sorprendió a su público al enlazar en vivo con Dayanita, quien se encontraba en el aeropuerto a punto de viajar a los Estados Unidos.

La comediante, reconocida por su participación en "JB en ATV", se mostró nerviosa pero entusiasta mientras aclaraba los rumores sobre un presunto contrato con una productora de cine para adultos.

"Estoy nerviosa, madrina, pero feliz. Me voy a trabajar, no a hacer nada malo", dijo entre risas a la conductora de "Magaly TV La Firme". La artista, que cargaba una sola maleta, explicó que su viaje es de corta duración: "El 12 de noviembre estoy en Perú. Solo me voy para cumplir con shows de comedia en Texas, Las Vegas, Houston y Nueva York".

Con su característico sentido del humor, Dayanita zanjó las especulaciones: "No me voy a hacer porno, voy a hacer reír a mi público".

La declaración generó risas tanto en el set como en redes sociales, donde sus seguidores celebraron su decisión de continuar en el camino de la comedia.

"Prefiero dormir tranquila y hacer reír"

Durante la entrevista, Magaly Medina no dudó en bromear sobre los rumores: "¡Se está yendo Dayanita a convertirse en una estrella internacional del porno!". La comediante respondió con serenidad: "Eso preferí dejarlo a un lado y seguir con mi carrera de comedia. He recapacitado. Prefiero hacer las cosas bien, dormir tranquila y llevar alegría al público".

Dayanita reconoció que recibió propuestas para dedicarse a otras actividades fuera de su rubro artístico, pero las rechazó. "Querían que me dedicara a cosas que no eran precisamente comedia, pero no, madrina. Yo prefiero seguir haciendo reír. No estoy pensando hacer nada malo", afirmó con firmeza.

La actriz también reveló que atraviesa un periodo emocional más estable. "No tengo novio ni me quedo por amor. Por los hombres uno no deja los proyectos", señaló entre risas, dejando claro que su enfoque está en su carrera y en aprovechar las oportunidades laborales que se le presentan en el extranjero.

Un viaje profesional y una promesa a Magaly

Dayanita explicó que viaja con visa de trabajo y bajo contrato con empresarios peruanos en Estados Unidos, quienes organizan sus presentaciones para la comunidad latina.

"Todo está en regla. No hago nada ilegal. Si hago malas cosas, te aviso, madrina", comentó con humor.

Magaly, entre risas, le aconsejó: "Aprovecha tus 25 shows y regresa con la billetera llena". A lo que Dayanita respondió: "Voy feliz, madrina. Te voy a traer tu cartera". La conversación cerró con afecto y bromas, demostrando la cercanía entre ambas.

El viaje de Dayanita se da en medio del estado de emergencia decretado en varias regiones del Perú debido a la inseguridad ciudadana, lo que ha llevado a muchos artistas a buscar oportunidades laborales fuera del país. Sin embargo, la comediante dejó claro que su salida no responde al temor ni a la situación nacional, sino a su deseo de hacer reír y representar al talento peruano en el extranjero.