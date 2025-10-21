Retiro AFP de hasta S/21,400 inicia HOY: Prima AFP publica contundente advertencia a los afiliados

21/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Mientras se habilita el retiro extraordinario y facultativo de hasta S/ 21,400 de los fondos de pensiones, Prima AFP advierte a sus afiliados de algunas situaciones que podrían poner en riesgo su trámite 100% digital para solicitar su dinero desde este martes, 21 de octubre. Conoce en esta nota de Exitosa, todos los detalles.

Inicia solicitudes para retiro AFP

Este 21 de octubre, aquellas personas cuyo DNI termine en letra podrán iniciar con el registro de solicitud de sus aportes desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. de lunes a viernes, según confirmaron las cuatro administradoras. Si no te encuentras en este primer grupo de afiliados para poder disponer de su dinero de hasta 4 UIT (equivalente a S/21,400), no te preocupes, ya que hay más fechas oficiales, según dio a conocer la Asociación de AFP.

En el siguiente cuadro podrás ver el día que te toca realizar el trámite virtual en la entidad a la que te encuentres afiliada, conforme al último dígito de tu documento de identidad (¡ojo!, no es el dígito verificador):

Tabla optimizada en escritorio Último dígito de DNI Fechas de registro de solicitud Letra Martes, 21 de octubre de 2025 - Miércoles, 19 de noviembre de 2025 0 Miércoles, 22 de octubre de 2025 Jueves, 23 de octubre de 2025 Jueves, 20 de noviembre de 2025 1 Viernes, 24 de octubre de 2025 Lunes, 27 de octubre de 2025 Viernes, 21 de noviembre de 2025 2 Martes, 28 de octubre de 2025 Miércoles, 29 de octubre de 2025 Lunes, 24 de noviembre de 2025 3 Jueves, 30 de octubre de 2025 Viernes, 31 de octubre de 2025 Martes, 25 de noviembre de 2025 4 Lunes, 3 de noviembre de 2025 Martes, 4 de noviembre de 2025 Miércoles, 26 de noviembre de 2025 5 Miércoles, 5 de noviembre de 2025 Jueves, 6 de noviembre de 2025 Jueves, 27 de noviembre de 2025 6 Viernes, 7 de noviembre de 2025 Lunes, 10 de noviembre de 2025 Viernes, 28 de noviembre de 2025 7 Martes, 11 de noviembre de 2025 Miércoles, 12 de noviembre de 2025 Lunes, 1 de diciembre de 2025 8 Jueves, 13 de noviembre de 2025 Viernes, 14 de noviembre de 2025 Martes, 2 de diciembre de 2025 9 Lunes, 17 de noviembre de 2025 Martes, 18 de noviembre de 2025 Miércoles, 3 de diciembre de 2025 Libre Desde el Jueves, 4 de diciembre de 2025 hasta el Domingo, 18 de enero de 2026

El registro de solicitudes se extenderá de forma escalonada hasta enero de 2026. Recuerda que el desembolso del fondo de las pensiones se realizará en cuatro armadas de hasta 1 UIT (S/5,350) cada 30 días, hasta alcanzar el tope máximo permitido por la ley que equivale a S/21,400 al valor vigente.

Advertencia de Prima AFP: Evita fraudes

En ese marco donde más de 8 millones de afiliados se verán beneficiados con la Ley N.º 32445, aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, Prima AFP decidió compartir en sus redes sociales una advertencia para evitar fraudes o algún otro tipo de inconvenientes al momento de realizar el trámite de solicitud de sus aportes desde este martes.

Para cuidar tu información y estar seguro durante este proceso, se dan los siguientes consejos que debes tener en cuenta ¡sí o sí!:

En primer lugar, aconseja que si eres afiliado Prima AFP recibirás un correo oficial con el LINK para registrar tu solicitud.

para registrar tu solicitud. Luego, explica que siempre debes revisar el remitente del correo: Debe provenir de una dirección verificada como @prima.com.pe. ¡Recuerda! No ingreses a links o mensajes sospechosos.

del correo: Debe provenir de una dirección verificada como ¡Recuerda! No ingreses a links o No compartas tus claves bancarias: Para la solicitud del retiro no se solicitará esa información.

bancarias: Para la solicitud del retiro no se solicitará esa información. No creas en mensajes urgentes: Los estafadores te apuran para que actúes sin pensar. Por ello, fíjate en los pequeños detalles como errores en el nombre, logo o dirección web.

¿Cuándo recibirás tu dinero de la AFP?

Según lo detallado, los afiliados podrán solicitar el desembolso de su dinero desde el 21 de octubre y por ello, se revela cómo sería el cronograma de pagos a partir de esa fecha.

Tabla de Pagos Pagos Plazo Máximo Fecha estimada 1er. desembolso de hasta 1 UIT (S/5.350) 30 días calendario desde que se presenta la solicitud A más tardar el 20 de noviembre de 2025 2do. desembolso de hasta 1 UIT (S/5.350) 30 días calendario desde la fecha del primer desembolso Hasta el 20 de diciembre de 2025 3er. desembolso de hasta 1 UIT (S/5.350) 30 días calendario desde la fecha del segundo desembolso 19 de enero de 2026 aproximadamente 4to. desembolso de hasta 1 UIT (S/5.350) o saldo 30 días calendario desde la fecha del tercer desembolso Miércoles 18 de febrero de 2026 aprox.

Se contempla, además, la opción de desistir de la solicitud hasta 10 días calendarios antes de cualquiera de los desembolsos programados en cuatro armadas.

La norma que permite el retiro de hasta 4 UIT entra en vigencia este martes, 21 de octubre; al mismo tiempo, la Prima AFP lanza advertencia para que los afiliados no caigan en estafas que aprovechan el trámite que será 100% virtual.