Paolo Guerrero desafía a sus críticos: "Fui campeón mundial, cuando jueguen a mi nivel, que me llamen"

22/10/2025

Paolo Guerrero volvió a Lima con una sonrisa después de anotar uno de los goles clave en el triunfo 2-1 de Alianza Lima sobre Sport Huancayo.

Apenas aterrizó en el aeropuerto Jorge Chávez, el capitán íntimo fue abordado por la prensa, que no tardó en consultarle sobre su futuro y el del equipo victoriano.

El 'Depredador' no esquivó las preguntas y mostró su respaldo al técnico Néstor "Pipo" Gorosito, quien continuará al mando del club para la temporada 2026.

"Ah sí, bueno, bien, me parece bien. Que se quede para el próximo año me parece bien", comentó el goleador, dejando en claro su conformidad con la renovación del entrenador argentino.

Bajo la dirección de Gorosito, Alianza Lima ha levantado su rendimiento en las últimas fechas, consiguiendo resultados que mantienen viva la ilusión del título. Paolo, con su experiencia, destacó el trabajo del cuerpo técnico y la unión del grupo, factores que, según él, están marcando la diferencia.

Guerrero no se desespera por renovar

Consultado sobre su propia continuidad, Paolo Guerrero mostró tranquilidad y madurez. El delantero aseguró que su prioridad, por ahora, es cerrar de la mejor manera la presente temporada antes de pensar en su renovación con el club de La Victoria.

"Yo tengo contrato todo este año, estoy tranquilo, quiero terminar bien el año y ahí veremos. No me han dicho nada todavía, pero ahorita estamos viendo el tema de conseguir los objetivos que se han planteado desde el comienzo", expresó el atacante.

El goleador, que suma minutos valiosos y goles importantes con la camiseta blanquiazul, evitó entrar en polémicas sobre su futuro y reafirmó su compromiso con el equipo. Para Guerrero, cada partido es una oportunidad para demostrar que su vigencia no depende de la edad, sino del esfuerzo y la disciplina.

"He sido campeón del mundo"

Pero el momento más comentado de su conversación con la prensa llegó cuando le preguntaron por las críticas hacia su edad y su posible renovación para 2026. Paolo Guerrero, fiel a su estilo frontal, respondió con una frase que rápidamente se volvió viral entre los hinchas aliancistas.

"Ahh, por favor, qué se les puede hablar, no seas malo. He sido campeón del mundo, he sido todo, no seas malo pues", dijo el delantero, dejando clara su molestia ante los cuestionamientos.

¡PICANTE! Paolo Guerrero ⚽️, delantero de Alianza Lima ⚪️🔵 : "He sido campeón del mundo. Cuando jueguen a mi nivel, que me llamen por teléfono" pic.twitter.com/AgVPWmUgGt — GOLPERU (@GOLPERUoficial) October 22, 2025

Y cerró con una frase que resume su personalidad y su legado en el fútbol peruano: "A la gente, cuando juegue a mi nivel, ahí que me hablen. Que me llamen al teléfono cuando jueguen a ese nivel".

Con estas declaraciones, Paolo Guerrero dejó claro que su jerarquía y experiencia siguen vigentes, y que aún tiene mucho por aportar al cuadro victoriano. Los hinchas, por su parte, celebraron sus palabras como una muestra de orgullo y compromiso con los colores de Alianza Lima.