Melissa Klug hace INESPERADO anuncio tras ampay de Jesús Barco rodeado de mujeres en piscina

Se revelaron imágenes que pondrían en serios aprietos a Jesús Barco con Melissa Klug. Tras el ampay que muestran al futbolista rodeado de mujeres en una piscina, la 'Blanca de Chucuito' hizo un inesperado anuncio y tomó una drástica decisión en redes sociales.

Ampay de Jesús Barco en Huánuco

Jesús Barco vuelve a acaparar titulares tras la difusión de un reportaje de 'Magaly TV, la Firme' emitido el lunes 20 de octubre, tras el polémico comunicado que lanzó Melissa Klug anunciando el fin de su relación, pero que minutos después borró en su cuenta de Instagram. Debido a esta situación que sorprendió a más de uno de sus seguidores, los populares 'urracos' no dudaron en ir tras los pasos del 'pelotero' para saber qué habría motivado a la empresaria a "ese lapsus".

Es así como llegaron hasta Huánuco, donde la pareja de la 'Blanca de Chucuito' juega. Es así como el 6 de octubre, se percataron que Jesús Barco disfrutaba de una tarde de piscina junto a dos mujeres desconocidas y amigos, entre ellos, la 'Hiena' Gómez y a Carlos Ascues, pero sin la compañía de su prometida, Melissa Klug, en el club 'Mistika'.

Dentro del club, sus demás compañeros estuvieron desde tempranas horas disfrutando y por la noche, los paparazzis de Magaly Medina lograron captar que dentro tenían prácticamente un "búnker" personalizado. Mientras que Jesús Barco fue visto en los exteriores bien pegado al celular, ¿será que recibía una llamada de la madre de su hija? Pese a que hasta el momento, el futbolista no se pronunció al respecto, quien sí decidió aclarar el tema fue su pareja.

Melissa Klug confirma crisis en su relación

Pues bien, la producción de Magaly se comunicó por WhatsApp con Melissa Klug y fue ella quien confirmó que su relación con Jesús Barco pasa por una etapa complicada, pero descartó tajantemente que existan terceras personas involucradas en la crisis.

"Ayer te dije que fue un error, estamos pasando una crisis de pareja por falta de comunicación, no por terceras personas. Espero el camino se pueda resolver, si no, ni modo", escribió la madre de Samahara Lobatón.

Las palabras de Melissa dejaron entrever resignación ante una posible separación definitiva si es que no logran resolver sus problemas o diferencias de pareja.

Decisión de Melissa Klug tras ampay de Jesús Barco

Tras la difusión del ampay de Jesús Barco, Melissa Klug no se quedó con los brazos cruzados y para evitar una ola de críticas y cuestionamientos por presuntamente dejar pasar por alto el comportamiento de su novio, decidió limitar los comentarios en su cuenta de Instagram.

