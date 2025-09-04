RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Exitosa Perú
Traslado a Tacna

Reos de alta peligrosidad llegaron al penal de Challapalca: traslado desde Cajamarca incluyó a cabecillas de organizaciones criminales

Quince reos fueron trasladados bajo fuerte resguardo policial al penal de Challapalca. Entre ellos figuran condenados por extorsión, sicariato, feminicidio y robo agravado.

Challapalca.
Challapalca. (Andina)

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 04/09/2025

Síguenos en Google News Google News

Reos llegaron al penal de Challapalca. La mañana de este jueves 4, un convoy del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Policía Nacional concluyó el traslado de 15 reos de alta peligrosidad al penal de Challapalca, en la región de Tacna.

A las 5:08 de la mañana, se informó del relevo de seguridad en el kilómetro 80 de la carretera Tarata - Challapalca, donde efectivos policiales de Tarata garantizaron la seguridad en el último tramo de la ruta.

Finalmente el bus del INPE llegó a las siete y cuarenta y siete de la mañana sin incidentes al penal de Challapalca, donde los internos fueron recibidos por personal penitenciario y policial destacado en la zona.

¿Quiénes son los trasladados?

Entre los reos trasladados se encuentra Ricardo Erasmo Carrasco Sánchez, integrante de la organización criminal conocida como "Los Gatilleros del Callao", procesado por delitos de sicariato y extorsión. También fue conducido al penal Pedro Antonio Guailculba Guailculba, de nacionalidad venezolana, investigado por robo agravado y extorsión, junto con Carlos Daniel Nicolás Vera y Jhonatan Nicolás Vera, vinculados a actividades de extorsión.

Hospital Hipólito Unanue no será demolido: Expediente de saldo de obra costará S/12 millones y demorará un año
Lee también

Hospital Hipólito Unanue no será demolido: Expediente de saldo de obra costará S/12 millones y demorará un año

Asimismo, fueron llevados a Challapalca Carlos Alberto Castillo Camacaro y Ryutaro Araki Sánchez Becerra, acusados de secuestro y robo agravado. Dentro del grupo destaca Darwin Jhonatan Zapata Carrillo, integrante de la banda "Boca Seca de Bellavista", quien purga una condena de cadena perpetua por homicidio calificado. A él se suma Alex Ever Quezada Tello, también condenado a cadena perpetua por feminicidio agravado.

Completan la lista Gilmer Eduardo Pajares Noriega, procesado por robo agravado; Fernando Gary Jara Saona, integrante de "Los Malditos de Simón Bolívar" acusado de extorsión; y Neil Armstrong Abad Mogollón, señalado como cabecilla de "Los Pumas de Paita" y procesado por homicidio y secuestro.

Capturan a miembros de 'Los Lechuceros de Tarata': Policía incautó celulares y dinero robado durante celebración
Lee también

Capturan a miembros de 'Los Lechuceros de Tarata': Policía incautó celulares y dinero robado durante celebración

Rechazo en Tacna

La llegada de los reos a Challapalca generó preocupación en Tacna. El presidente del Frente de Defensa, Dante Morales Cabrera, anunció que se convocará a una movilización ciudadana. "El pueblo de Tacna ya tiene que reaccionar. No podemos permitir que se siga trayendo a delincuentes de alta peligrosidad al penal de Challapalca", declaró el dirigente.

La custodia de los reos considerados altamente peligrosos concluyó sin incidentes en el penal de Challapalca.

Temas relacionados Challapalca Exitosa Tacna reos Tacna traslado

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA