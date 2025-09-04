Reos de alta peligrosidad llegaron al penal de Challapalca: traslado desde Cajamarca incluyó a cabecillas de organizaciones criminales

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Reos llegaron al penal de Challapalca. La mañana de este jueves 4, un convoy del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Policía Nacional concluyó el traslado de 15 reos de alta peligrosidad al penal de Challapalca, en la región de Tacna.

A las 5:08 de la mañana, se informó del relevo de seguridad en el kilómetro 80 de la carretera Tarata - Challapalca, donde efectivos policiales de Tarata garantizaron la seguridad en el último tramo de la ruta.

Finalmente el bus del INPE llegó a las siete y cuarenta y siete de la mañana sin incidentes al penal de Challapalca, donde los internos fueron recibidos por personal penitenciario y policial destacado en la zona.

¿Quiénes son los trasladados?

Entre los reos trasladados se encuentra Ricardo Erasmo Carrasco Sánchez, integrante de la organización criminal conocida como "Los Gatilleros del Callao", procesado por delitos de sicariato y extorsión. También fue conducido al penal Pedro Antonio Guailculba Guailculba, de nacionalidad venezolana, investigado por robo agravado y extorsión, junto con Carlos Daniel Nicolás Vera y Jhonatan Nicolás Vera, vinculados a actividades de extorsión.

Asimismo, fueron llevados a Challapalca Carlos Alberto Castillo Camacaro y Ryutaro Araki Sánchez Becerra, acusados de secuestro y robo agravado. Dentro del grupo destaca Darwin Jhonatan Zapata Carrillo, integrante de la banda "Boca Seca de Bellavista", quien purga una condena de cadena perpetua por homicidio calificado. A él se suma Alex Ever Quezada Tello, también condenado a cadena perpetua por feminicidio agravado.

Completan la lista Gilmer Eduardo Pajares Noriega, procesado por robo agravado; Fernando Gary Jara Saona, integrante de "Los Malditos de Simón Bolívar" acusado de extorsión; y Neil Armstrong Abad Mogollón, señalado como cabecilla de "Los Pumas de Paita" y procesado por homicidio y secuestro.

Rechazo en Tacna

La llegada de los reos a Challapalca generó preocupación en Tacna. El presidente del Frente de Defensa, Dante Morales Cabrera, anunció que se convocará a una movilización ciudadana. "El pueblo de Tacna ya tiene que reaccionar. No podemos permitir que se siga trayendo a delincuentes de alta peligrosidad al penal de Challapalca", declaró el dirigente.

La custodia de los reos considerados altamente peligrosos concluyó sin incidentes en el penal de Challapalca.