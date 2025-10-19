Cantante de orquesta de salsa y su bailarina fallecieron acribillados durante presentación en el Callao

19/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La salsa peruana está de luto. Unos delincuentes acribillaran al cantante líder de La Timbera Orquesta y a una bailarina de la agrupación de salsa durante su última presentación en el Callao. Los artistas junto a otros miembros, recibieron varios impactos de bala por parte de dos facinerosos.

Orquesta animaba un quinceañero

Cerca de las 2.30 de la madrugada del domingo 19 de octubre, mientras el grupo musical animaba una fiesta de 15 años en el asentamiento humano Francisco Bolognesi, en Sarita Colonia, dos sujetos abrieron fuego. Producto de esto, los asistentes entraron en pánico y trataron de ponerse a buen recaudo, sin saber que dos personas fueron alcanzadas por el fuego.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Johan Sebastián Mora Castro (28), cantante principal de la orquesta y la bailarina Ariana Alexa Cañola Barriga (19). La hipótesis de la Policía Nacional del Perú (PNP) apunta a un caso de extorsión.

Minutos después del hecho, peritos de criminalística llegaron a la escena para comenzar con las diligencias de ley. Cumplieron con encordonar el área, recolectar los casquillos de bala y revisar las cámaras de seguridad para tratar de identificar a los responsables.

Amigos y fans lamentan la pérdida en redes

La última publicación del vocalista de la agrupación salsera de hace tres días, se llenó de mensajes que lamentan la muerte de estos dos artistas. "Levántate y di que estás bien no puedo asimilar que ya no estarás más aquí", "no lo asimilo, fuerzas para tu familia", son unos de los comentarios que dejaron sus seguidores.

Además, colegas en el mundo de la salsa extendieron sus condolencias por redes sociales. Uno de ellos fue La Máquina Timbera, que con una breve misiva despidió al intérprete. "Descansa en paz Johan una de las nuevas generaciones de la música, Dios te tenga en la gloria, familia no se cual será el motivo pero solo hacemos música y creo que eso no le hace daño a nadie".

Cabe recordar que hace poco más de una semana la orquesta de cumbia Agua Marina fue blanco de la delincuencia, luego de que una persona no identificada abriera fuego contra el escenario, dejando a varios miembros del grupo heridos.

La ola de inseguridad no cesa en el Perú y esta vez un grupo de salsa fue el objetivo de la delincuencia. En un presunto caso de extorsión, el cantante de La Timbera Orquesta, Johan Mora y su bailarina, Ariana Cañola, fallecieron tras ser baleados en pleno show.