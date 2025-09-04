Ronda campesina castiga con latigazos a funcionario de Corpac por demoras en obras del Aeropuerto de Jaén

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una ronda campesina de la provincia de Jaén, en el departamento de Cajamarca, castigó con chicotazos al gerente de Administración y Finanzas de Corpac, José Luis López Guzmán, como protesta por los reiterados retrasos en la rehabilitación de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Shumba.

Ronderos reclaman y castigan por demoras

Por medio de imágenes de medios locales, se pudo observar que al rededor de diez ronderos irrumpieron en las instalaciones del aeropuerto y abordaron al funcionario cuando supervisaba los avances de las obras. El presidente de la Confederación de Rondas Campesinas y Nativas, Miguel Guevara, fue quien mostró su indignación en representación de las rondas campesinas.

"Estamos cansados de tanta burla en esta provincia de Jaén. Usted dijo que el 21 de este mes se iba a entregar esta obra. ¿Hasta cuando vamos a estar esperando? Nosotros como ronda vamos a buscar justicia y si uste cree por conveniente, que nos denuncie", indicó el presidente de la ronda campesina.

Los latigazos, que fueron considerados por las rondas campesinas como parte de un castigo por no haber cumplido con el plazo de entrega de la obra. Asimismo, el reclamo se dio contra el funcionario en medio de la pista de aterrizaje del aeropuerto, donde López llegó a supervisar los trabajos de CORPAC.

@karlaramirezcamarena 🚨JAÉN: Rondas agarran a latigazos a funcionario de CORPAC en protesta. El aeropuerto lleva cerrado +2 años. CORPAC prometió obras listas hace meses. Hoy las rondas llegaron con el alcalde. ♬ sonido original - karlaramirezcamarena

Pronunciamiento de Corpac

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (Corpac) emitió un comunicado, luego de conocerse el hecho y expresó su rechazo frente al "castigo" que el grupo de ronderos realizó. Además afirmaron que el grupo campesino que llegó al aeropuerto estuvo liderado por el alcalde de Jaén, José Tapia.

"Este hecho ocurre justo cuando se va a iniciar el análisis de seguridad, un paso previo a la reanudación de vuelos, dado que identifica potenciales riesgos como daños a equipos e incidentes que puedan ocasionar lesiones a personas", detalló el comunicado.

En ese sentido, la entidad relató que tal acto realizado por los ronderos fue "violencia injustificable" y responde a un presunto uso político indebido por parte de las autoridades.

"Se trata de un acto de violencia injustificable y responde a un uso político indebido por parte de algunas autoridades municipales, que buscan aprovecharse de una obra que está próxima a ser concluida y que beneficiará a toda la región del nororiente peruano", señaló.

El aeropuerto de Jaén también conocido como Aeropuerto de Shumba o Aeropuerto Fernando Belaúnde Terry se mantiene sin operaciones regulares desde enero de 2023, cuando fue cerrado por el deterioro de la pista de aterrizaje.

En noviembre de 2024 reabrió brevemente, pero volvió a clausurarse debido a que la pista presentaba serias imperfecciones. Pese al incidente la entidad aseguró que no se detendrán las obras en el aeropuerto y sostuvo que cumplirá con la fecha prevista de la entrega, pactada para el jueves, 11 de septiembre.