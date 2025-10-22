Pedro Gallese compite por la Mejor Atajada del Año en la MLS tras brillante intervención ante Luis Suárez

22/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Pedro Gallese, guardameta de la selección peruana y figura del Orlando City, fue nominado al premio Mejor Atajada del Año en la Major League Soccer (MLS).

Su destacada intervención ocurrió frente al Inter Miami, en una acción que tuvo como protagonista al uruguayo Luis Suárez, durante la jornada 26 del torneo estadounidense.

El arquero nacional necesita del respaldo de los hinchas peruanos y del público de Orlando para imponerse en la votación digital que organiza la liga.

La maniobra que lo llevó a esta nominación fue un reflejo impresionante: tras un disparo desde media cancha del goleador uruguayo, Gallese reaccionó con una mano salvadora que evitó el gol y dejó atónitos a los asistentes.

Aquel encuentro, disputado en agosto, terminó con un 4-1 a favor del Orlando City, en un duelo en el que Lionel Messi no participó. La acción de Gallese no solo fue clave para sostener al equipo, sino que además reafirmó su condición de líder dentro del plantel.

These saves? INSANE. 🧤



Cast your vote for the Save of the Year: https://t.co/jG6u37R0Lc pic.twitter.com/dRohzgJRws — Major League Soccer (@MLS) October 20, 2025

El 'Pulpo' consolida su legado en Estados Unidos

Desde su llegada al club, Pedro Gallese se ha convertido en un símbolo del Orlando City. A lo largo de su trayectoria ha acumulado 200 partidos oficiales, cifra que lo posiciona como uno de los jugadores más importantes en la historia del equipo de Florida.

El portero peruano ostenta varios récords personales, entre ellos, el mayor número de atajadas, minutos disputados y porterías imbatidas. En la temporada 2025, Gallese logró cinco partidos consecutivos sin recibir goles, alcanzando una marca de 526 minutos de imbatibilidad, que contribuyó a mantener al conjunto invicto durante ocho fechas.

Su desempeño también se extendió a torneos internacionales. En la Leagues Cup 2025, el arquero se convirtió en héroe tras atajar dos penales y marcar uno decisivo en la tanda que llevó a su equipo a semifinales. Esta actuación consolidó su reputación internacional y lo reafirmó como un referente del fútbol peruano en el exterior.

Gallese, referente de la selección en medio del estado de emergencia nacional

Mientras el Perú atraviesa un estado de emergencia debido al aumento de la inseguridad y la criminalidad, Pedro Gallese representa una figura de unidad y orgullo nacional.

En medio de un clima social complejo, su nominación en la MLS resalta como una noticia positiva que inspira esperanza y demuestra que el talento peruano sigue brillando fuera del país.

Actualmente, el 'Pulpo' disputa su tercer proceso clasificatorio mundialista con la selección peruana. Aunque el rendimiento del equipo ha sido irregular, su experiencia y liderazgo lo mantienen como un pilar fundamental en el nuevo proyecto de la 'bicolor'.

Con esta nominación, Pedro Gallese no solo defiende su portería, sino también el nombre del Perú, en un contexto donde el deporte sigue siendo un motivo de orgullo nacional. Su atajada ante Luis Suárez podría coronarse como la mejor del año, siempre que reciba el apoyo digital de los fanáticos.