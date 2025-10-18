Congreso propone aumento progresivo de sueldos para docentes hasta el 2028: Esta sería la escala

18/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República aprobó un dictamen que propone aumentar progresivamente los sueldos de los docentes del sector público hasta el año 2028.

La iniciativa plantea un incremento en la Remuneración Íntegra Mensual (RIM), indicador que sirve para calcular el pago de los profesores según las ocho escalas magisteriales vigentes.

Este monto se basa en el valor de la hora de trabajo semanal y mensual, multiplicado por la cantidad de horas laboradas, que pueden ser 30 o 40 horas semanales.

Actualmente, la RIM equivale a S/110,02 por hora, valor que se usa en la primera escala magisterial. Las siguientes escalas aplican incrementos porcentuales: 110%, 120%, 130% y así sucesivamente, hasta llegar a la octava.

Así evolucionarían los sueldos hasta el 2028

El dictamen, sustentado en el proyecto del congresista Segundo Montalvo (Perú Libre), propone un aumento gradual del valor de la RIM para los próximos años.

De aprobarse, el valor por hora para la primera escala será de S/120 en 2026, S/140 en 2027 y S/150 en 2028. Este incremento impactará directamente en todas las escalas magisteriales, elevando significativamente los ingresos de los docentes.

En 2026, un maestro de la primera escala ganaría S/3.600 por 30 horas y S/4.800 por 40 horas, mientras que uno de la octava escala percibiría S/7.560 por 30 horas y S/10.080 por 40 horas.

El aumento será aún más notorio en 2028, cuando la primera escala alcanzaría S/4.500 por 30 horas y S/6.000 por 40 horas, mientras que la octava escala llegaría a S/9.450 por 30 horas y S/12.600 por 40 horas.

Impacto y alcance del incremento salarial

De implementarse este dictamen, los docentes del sector público podrían llegar a ganar hasta S/315 por hora en la escala más alta, lo que representaría un incremento histórico en la carrera magisterial.

El proyecto también destaca que el aumento propuesto supera los incrementos otorgados por el Poder Ejecutivo en los últimos años, buscando garantizar que la RIM no sea menor a S/150 en 2028.

Según el texto aprobado por la Comisión, esta medida busca revalorizar la labor docente y mejorar las condiciones salariales de los maestros que integran la Carrera Pública Magisterial, en cumplimiento de la Ley N.º 29944, Ley de Reforma Magisterial.

Con este reajuste, más de 400 mil docentes del país podrían beneficiarse de manera directa, recibiendo remuneraciones acordes con su nivel profesional y los años de experiencia acumulados.

La propuesta ahora deberá pasar al Pleno del Congreso, donde se definirá si el nuevo esquema salarial docente entra en vigor de manera oficial a partir de 2026.