¿Qué fue de "Run Run"? El popular zorrito al que su familia confundió con un perro y remeció las redes sociales

12/04/2023 / Exitosa Noticias / Cajamarca

Hace casi un año y medio, a finales del 2021; la historia de un zorrito andino rompió las redes sociales en Perú y mantuvo al país hablando del animal durante varias semanas. "Run "Run" como fue bautizado por la prensa, tuvo una historia muy expuesta en redes sociales y medios de comunicación, y en esta nota te contamos donde se encuentra actualmente.

Todo empezó en noviembre del 2021, cuando algunos vecinos de un asentamiento humano Sol Naciente, en Comas, contactaron a los medios diciendo que un animal silvestre se había comido a sus gallinas y cuyes, generando una preocupación pues el animal en cuestión formaba parte de una familia que vivía en el mismo asentamiento humano.

La persecución que tuvo a todo el país en vilo a todo el país

La historia se volvió viral rápidamente, y es que la familia que lo compró no sabía que se trataba de un zorro andino, pues lo habían comprado ilegalmente en el Mercado Central, creyendo que se trataba de un perro siberiano; pero con el paso del tiempo, el supuesto perro empezó a tener actitudes distintas a la de un can.

Esto despertó la sospecha de los dueños. quienes ya se habían encariñado con el animalito y no quería que se lo lleven, pero esto no fue posible, ya que se había dado aviso al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), por lo que se emprendió la búsqueda y captura para luego ser trasladado a un zoológico.

Run Run rumbo al zoológico del Parque de las Leyendas

Después de varios días, Run Run fue atrapado con un dardo tranquilizante, para posteriormente ser trasladado al zoológico Parque de las Leyendas, aunque en un inicio se pensó que sería llevado al zoológico de Huachipa.

Preocupación de los dueños

La captura del popular zorrito preocupó a sus antiguos dueños, pues nunca fueron informados sobre su traslado al zoológico, solo pidieron que sea tratado bien, pues ella se habían engañado mucho con el animal, y este ya tenía de amigos a los perros de la zona.

"No era agresivo. No mordía a los niños, jugaba con los perros. Le hicieron mucho laberinto y decían que muerde y que era peligroso, peor no era así", precisó en aquel entonces la dueña de Run Run.

¿Dónde vive en el actualidad?

En la actualidad, Run Run se encuentra viviendo en un zoológico en Cajamarca, ubicado en la Granja Porcón, que se encuentra a una hora y media de la ciudad.

Hace unos días cumplió un año en este lugar y se informó que tiene óptimas condiciones de salud, y se mantiene en constante evaluación médica, además de una alimentación balanceada que contiene desde carnes rojas hasta frutas.

Impacto y viralidad del caso

Run run se volvió tan viral que incluso llegó a ser publicado en medios internacionales, después les contaban la historia de su vida. Además, en su momento, el zorrito se volvió un icono del tráfico ilegal de animales, llegando a tener hasta una cuenta de OnlyFans.