Cronograma de corte de LUZ en Lima y Callao el 14 de noviembre: distritos, zonas y horarios

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de luz programado para el sábado 14 de noviembre. Conoce qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados por la interrupción temporal del servicio eléctrico y en qué horarios, según el cronograma de Pluz Perú.

Corte de luz el 14 de noviembre: ¿cuál es el motivo?

Este sábado 14 de noviembre habrá una nueva interrupción del servicio eléctrico en distintas zonas de la capital y del primer puerto del Perú. De acuerdo al comunicado de Pluz Perú, la medida responde a trabajos de mantenimiento preventivo en la infraestructura del suministro, por lo que recomienda a sus usuarios a tomar medidas previsionales desde ya.

Ten en cuenta que el corte de luz no será en un distrito en su totalidad, sino en determinadas calles, asentamientos humanos, urbanizaciones, pasajes y horarios.

Distritos afectados por corte de luz: zonas y horarios

Para anticiparte al corte de luz y saber si tienes una interrupción del servicio programada para esta semana, puedes acceder al siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué zonas de Lima y el Callao no tendrán electricidad este sábado 14 de noviembre:

Áreas afectadas en Ventanilla

Desde las 8:30 a. m. hasta las 6:00 p. m. en A. H. Oasis de Pachacútec sct. III mzs. A1, B1, C1, D, D1, E, F, H, I, J, J1, K, K1, L, L1, M1, N, N1, Ñ1, O1, P, P1, Q, Q1, R, S, T, U, U Prima 1, U1, W, X, Y, Z, A. H. sector Cerro Cachito mzs. O, S, T, A. H. San Pablo Pachacútec mzs. E, F, H, I, J, agrup. Pob. Laderas del Cerro Cachito mzs. A, B, C, D, E, asoc. Mini Parque Industrial Cerro Cachito mzs. A, B, C, D, E, F, G, I, J, L, Q.

hasta las 6:00 p. m. en sct. III mzs. A1, B1, C1, D, D1, E, F, H, I, J, J1, K, K1, L, L1, M1, N, N1, Ñ1, O1, P, P1, Q, Q1, R, S, T, U, U Prima 1, U1, W, X, Y, Z, A. H. sector Cerro Cachito mzs. O, S, T, mzs. E, F, H, I, J, agrup. Pob. Laderas del Cerro Cachito mzs. A, B, C, D, E, asoc. Mini Parque Industrial Cerro Cachito mzs. A, B, C, D, E, F, G, I, J, L, Q. Desde las 9:30 a. m. hasta las 6:30 p. m. en urb. La Bandera mzs. C3, C4, C5, C6, C8, 15E, 15F, urb. ex Comercial Ventanilla mzs. 15A, 15B, 15C, 15D, 15E, 15F, A2, A4, A5, C2, C3, C4, C5, C6, C8, C12, C12A, C13, C13A, C14A, C14B, C15 Prima, agrup. Trab. Municipales Balle mz. C14B, asoc. Viv. Las Brisas mzs. C6, C15, Malecón Andrés A. Cáceres mzs. C2, C3, C4, calle Trompeteros cdra. 1, urb. Juan Pablo II mz. B, calle Las Castañitas cdra. 1, urb. Juan Pablo II mz. A, B, 15B, 15D, C15.

Zonas afectadas en Los Olivos

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en Luis Carranza cdra. 21, 22.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en agrup. Fam. Portada de Belén mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, agrup. Fam. Los Jardines de José Carlos Mariátegui ETP V mzs. A, B, C, D, E, H, agrup. Fam. La Nueva Parcela mzs. K, L, M, N, agrup. Fam. Nueva Generación mz. U4 ampl. A y B mzs. A, A1, A2, B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, C, C1, C4, D, E, agrup. Fam. Ampl. Nº 3 José Carlos Mariátegui zona XIV mz. U6C, agrup. Fam. Pilar Nores de García mzs. U6K, U6M, agrup. Fam. Cerrito El Huascarán mz. A, agrup. Fam. Las Terrazas de San Gerónimo mz. B4, agrup. Fam. Ampl. Nº 3 J.C.M. zona XIV mz. U6C, agrup. mz. U4C Las Palmeras.

En ese sentido, Pluz Perú reportó que el corte de luz programado el 14 de noviembre afectará a al menos tres distritos de Lima y el Callao, por lo que se recomienda tomar medidas previsionales.