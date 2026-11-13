Papa León XIV: Arzobispado de Lima difunde video inédito de su despedida de Chiclayo en 2023

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la llegada del papa León XIV a Chiclayo, el Arzobispado de Lima compartió un video inédito que recuerda la emotiva despedida de Robert Prevost de la diócesis en 2023, cuando todavía se desempeñaba como monseñor.

Video inédito del papa León XIV en el 2023

Como parte de la publicación en sus redes sociales, el Arzobispado de Lima publicó imágenes del entonces monseñor Prevost retirándose de una iglesia, mientras decenas de fieles se acercaban para despedirlo.

Durante su recorrido hacia la salida, los asistentes le expresaron su cariño, estrecharon sus manos y entonaron una conocida estrofa de la "Canción del Adiós", "No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós".

El registro muestra el afecto que la comunidad de Chiclayo le tenía al monseñor, quien durante varios años estuvo al frente de esta institución y desarrolló una importante labor pastoral en la región Lambayeque.

El mensaje del monseñor actual de Chiclayo

Como parte del video, el monseñor Edinson Farfán también expresó su bienvenida al sumo pontífice y destacó los cambios que ha experimentado la diócesis desde su partida.

"Chiclayo ha dado un cambio radical, ahora tu querida diócesis es muy visitada y todos vienen a conocer dónde tú has pasado, dónde tú nos has enseñado. Bienvenido a Chiclayo y disfruta de esta estadía", manifestó.

¿Cuáles serán las primeras actividades cuando llegue a Chiclayo?

Como parte de su visita al Perú, el papa León XIV viajó este viernes 13 de noviembre a Chiclayo, ciudad donde desarrolló gran parte de su trayectoria religiosa antes de convertirse en sumo pontífice.

09:10 horas: llegada a la Base Aérea de Chiclayo Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.

Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo. 10:30 horas: santa Misa en la explanada de las Pampas de Pimentel . La actividad contempla la homilía del santo padre.

. La actividad contempla la homilía del santo padre. 12:40 horas: visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero, con saludo del santo padre.

a la Capilla San Óscar A. Romero, con saludo del santo padre. 16:30 horas: encuentro con los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.

17:45 horas: encuentro con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

19:00 horas: cena con los sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo.

Finalmente, con la publicación del Arzobispado de Lima se dio a conocer el video inédito que recuerda la emotiva despedida de Robert Prevost de la diócesis de Chiclayo en 2023, antes de viajar al Vaticano. Ahora, convertido en el papa León XIV.