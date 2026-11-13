Papa León XIV ofrece nueva bendición desde el balcón de la Nunciatura ante miles de fieles en Jesús María

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV realizó un nuevo balconazo desde la Nunciatura Apostólica, en el distrito de Jesús María, para saludar y bendecir a los miles de fieles que permanecen congregados en los exteriores del recinto. La aparición del pontífice generó emoción entre los asistentes, quienes lo recibieron con cánticos y muestras de afecto.

Papa León XIV bendice a fieles

Esta fue la tercera vez que el santo padre salió al balcón para dirigirse a la multitud que se encuentra reunida en los alrededores de la sede diplomática. A diferencia de sus anteriores apariciones, en esta oportunidad tomó un micrófono para dedicar unas palabras a los presentes y brindarles la bendición de Dios.

Durante su breve intervención, León XIV expresó su agradecimiento por la presencia y el entusiasmo de los fieles. Asimismo, destacó la importancia de mantener la unión entre los cristianos y pidió que las personas permanezcan fieles a Jesucristo, escuchen su palabra y abran sus corazones para vivir como hermanos en la fe.

"Buenas noches, muchas gracias por su presencia tan hermosa, por ese entusiasmo y porque todos estamos buscando estar unidos siempre en Jesucristo. Vamos a pedir la bendición de Dios sobre todos ustedes (...) Siempre debemos ser hombres fieles, abrir nuestro corazón, saber escuchar su palabra y, sobre todo, estar unidos como hermanos en Cristo", fueron algunas de sus palabras.

Luego de compartir este mensaje y bendecir a los asistentes, el sumo pontífice ingresó nuevamente a las instalaciones de la Nunciatura Apostólica, donde permanece descansando antes de continuar con las actividades programadas para su visita al Perú.

🔴🔵 Jesús María: Papa León XIV permanece reunido con los obispos en la Nunciatura Apostólica. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/lAzhTGOS8x https://t.co/twIfHHLWko November 13, 2026

Cabe señalar que miles de personas llegaron desde las primeras horas de la mañana hasta los exteriores del recinto, con la esperanza de observar de cerca al papa. La expectativa se mantiene debido a que este viernes partirá rumbo a Chiclayo, ciudad donde vivió durante varios años y que representa una etapa importante de su trayectoria religiosa en el país.

Fieles esperan al papa en Chiclayo

A pocas horas del retorno de Robert Prevost a Chiclayo, pero convertido ahora como sumo pontífice, miles de fieles de la región Lambayeque han empezado a pernoctar desde esta noche, a la espera de estar lo más cercano posible a León XIV.

El regreso del santo padre a la ciudad norteña será uno de los momentos más emotivos de su visita apostólica al Perú, debido a que fue obispo de la Diócesis de Chiclayo entre entre 2014 y 2023, siendo justamente su último cargo previo a su elección como sucesor de Francisco, en mayo del 2025.

El tercer día del papa León XIV en nuestro país tendrá como eje principal la santa misa que ofrecerá en las Pampas de Pimentel, a partir de las 10:30 a. m. de mañana, viernes 13 de noviembre.