Trucos para el hogar: Conoce 6 formas para lograr una casa más limpia en menos tiempo

19/07/2023 / Exitosa Noticias / Consejos

Tener una casa limpia y ordenada es un reto diario que para los que vivimos en ella forma parte de uno de los pequeños objetivos que queremos lograr alcanzar. Sin embargo, lograrlo en menos tiempo es todo un desafío. Hoy te daremos a conocer 6 formas para hacerlo.

1. Planifica tus tareas del hogar

La mejora manera para dejar el estrés de lado, cuanto a las actividades de limpieza en casa, es organizándose antes del inicio de semana. Las pequeñas tareas como pasar la aspiradora, lo puedes realizar una vez por semana; la limpieza de la cocina o el baño que requieren más frecuencia lo puedes realizar en tus tiempos libres cotejando con las fechas que tengas menor carga. Llevar un control de acciones durante la semana te ayudará a obtener resultados y una casa limpia en menor tiempo posible.

2. Lo que manchas lo limpias al instante

Al cocinar por ejemplo, utilizamos múltiples recipientes, productos, etc. Esto hace que nos veamos expuestos a manchas, las cuales podemos ir limpiando para así ahorrar tiempo al final y poder emplearlo en otras cosas que requieran de nuestra mayor atención.

3. No acumular los platos sucios

Otro de los aspectos muy recurrentes en el hogar que demanda de un especial cuidado, para mantener un hogar más limpio, es el lavado de vajillas. Si los aseas inmediatamente después de usarlos, estarías ahorrando mucho tiempo que lo podrías disponer para otras actividades que tengas en mente.

4. Cada objeto tiene su sitio

Si bien es cierto, la casa es un espacio propio donde podemos disponer de él, decorarlo a nuestro gusto, arreglarlo y mantenerlo limpio, debemos guardar un orden si es que queremos que este se encuentre en las mejores condiciones por mucho más tiempo.

Si llegas cansada de un arduo día laboral y dejas todo en el sillón o la silla del cuarto, pues tendrás que desterrar esa idea y poner cada objeto en su sitio para así "ahorrarte tiempo en el futuro".

5. Deshazte de todo aquello que no uses

Acumular cosas que no te son de utilidad también contribuye a que se sienta que la casa no está ordenada como debiera. Por ello, lo ideal es que los fines de semana te des un tiempo para esta actividad y disciernas qué cosas aún le puedes sacar provecho, que valga la pena reciclar, y qué otras ya no.

Así ganarás espacio en el hogar y, sobre todo, orden para los próximos días.

6. Tu familia, los mejores aliados para la limpieza

Una limpieza profunda demanda de muchas manos para lograrla con eficiencia, por ello, tus familiares o amigos, si ese fuese tu caso, podrían ser tus mejores ayudantes y en conjunto lograr la asepsia y el orden que tu casa necesita.

De esta manera, conocemos 6 formas para mantener más ordenada y limpia tu casa en menos tiempo que te permita disponer de mayor tiempo para lo que más necesites.